Presso la sede delle Pecore Nere in via Rossetti. Presente l’ambasciatore a disposizione della Repubblica di Abkhazia Vito Grittani



Importante incontro il 27 marzo a Trieste alle 19 presso la sede dell’Associazione Le Pecore Nere in via Domenico Rossetti 20b.

In programma la presentazione del recente protocollo d’amicizia che getta un ponte tra Sukhum, capitale dell'Abkhazia e Trieste.

L’atto è stato siglato solennemente il 17 febbraio 2025 tra il Consiglio comunale di Sukhum, capitale dell’Abkhazia, nella persona del presidente Dmitry Osiya, la Rappresentanza Diplomatica della Repubblica di Abkhazia in Italia, nella persona di Vito Grittani, da Ugo Rossi rappresentante legale e portavoce del partito politico «Insieme Liberi» e consigliere comunale di minoranza del Comune di Trieste e da Sara Cunial presidente del partito politico «Vita» e già membro del Parlamento della Repubblica Italiana.

Con il protocollo ci si propone di espandere la cooperazione per la promozione dei rapporti di amicizia, lo scambio e la cooperazione in materia culturale e di scienza, la promozione del commercio e del turismo in genere, lo sviluppo dei rapporti di carattere imprenditoriale,

Nel corso dell’evento si parlerà anche dell’attività svolta dagli osservatori elettorali internazionali nelle recenti elezioni presidenziali dell’Abkhazia.

Sarà presente l’ambasciatore a disposizione della Repubblica di Abkhazia Vito Grittani.

Interverranno da remoto Dmitry Osiya, Presidente del Consiglio Comunale di Sukhum e Kan Taniya, Consigliere d'ambasciata presso l'Ambasciata della Repubblica di Abkhazia a Mosca.