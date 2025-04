"In chat sospesa" (Anteros Produzioni srl) è il nuovo singolo di Emma e Giulia, un brano che cattura il senso di smarrimento e delusione che si prova quando un'amicizia che sembrava indissolubile si spezza senza un vero perché. La protagonista si trova a fare i conti con un legame che si è sgretolato nel silenzio, lasciandole solo dubbi, domande senza risposta e frammenti digitali di un rapporto ormai svanito.

Il testo, scritto dalle due sorelle genovesi, è diretto e attuale e racconta con lucidità il momento in cui si realizza che l'affetto e la fiducia dati a qualcuno non sono stati ricambiati allo stesso modo. Tra chat che restano sospese, messaggi che perdono significato e voci che cambiano tono dietro le spalle, la protagonista passa dalla frustrazione alla consapevolezza: c’è chi sa davvero valorizzare un’amicizia e chi invece no. Musicalmente, il brano si inserisce nello stile indie pop internazionale contemporaneo, con melodie evocative, ritmo up beat e un testo che alterna malinconia e determinazione, riflettendo perfettamente il viaggio emotivo della protagonista: dal dolore di sentirsi messa da parte alla decisione di voltare pagina senza rimpianti.

"In chat sospesa" – spiegano le ragazze- parla a chiunque abbia vissuto un'amicizia che si è interrotta senza motivo apparente, a chi si è sentito escluso e frainteso, ma soprattutto a chi ha trovato la forza di andare avanti e riscoprire il proprio valore.

Un ringraziamento particolare per questo progetto va al “RUMORE BIM FESTIVAL", nella persona di Nazzareno Nazziconi, per averci permesso di promuovere gratuitamente questa nuova release, grazie alla vittoria conseguita nella terza edizione del contest.

(Testi: Emma Parodi, Giulia Parodi/Musiche: Emma Parodi, Giulia Parodi, Luca Canfora/Arrangiamenti: IMHO Recording Studio/Master: RedNose in art)

Biografia Artistica

Emma e Giulia Parodi, gemelle omozigoti nate il 2010 a Genova, hanno intrapreso un percorso musicale che le vede attive nel panorama indie-pop. Cresciute in una famiglia bilingue e con esperienze di vita tra Italia e Nuova Zelanda, sono madrelingua in italiano e inglese. Hanno iniziato a studiare canto individualmente a sette anni, perfezionandosi sia in Nuova Zelanda sia in Italia a partire dal 2021. La loro formazione ha incluso anche esperienze di performance dal vivo fin dalla giovane età. Nel 2023 hanno partecipato al programma televisivo The Voice Kids of Italy su RAI 1, raggiungendo le semifinali. Durante il programma, hanno ricevuto attenzione per le loro esibizioni e sono state sostenute dalla giuria per il loro potenziale musicale. Sono risultate, inoltre, tra le concorrenti con maggior numero di interazioni sulle piattaforme social, con circa 5 milioni di visualizzazioni combinate su YouTube, Instagram e TikTok. Nel 2024, Emma e Giulia hanno vinto il primo premio nella categoria Next Generation al concorso RAPAX 24 con il loro primo brano inedito Promesse a metà, hanno ottenuto il primo premio al Rumore BIM Festival nella categoria juniores e si sono classificate finaliste europee al Tour Music Fest. Si sono esibite in diversi contesti artistici, tra cui La Claque e il Ravatti Genova, il Cervia Gospel Soul a Milano Marittima, l’Hotel Park Plaza di Pula (Croazia) e il Beatles Museum Club a Brescia, al Premio Panzini 2025 oltre a partecipare a eventi privati. Nel 2025 rilasciano il loro secondo brano inedito In chat sospesa che trova spazio nella programmazione radiofonica FM della radio nazionale italiana Radio Lattemiele.

SOCIAL:

https://www.instagram.com/_emma.giulia.parodi_/

https://www.youtube.com/@emmaegiuliaofficial

https://www.youtube.com/@emmaegiuliaVEVO