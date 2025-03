Da venerdì 27 a domenica 30 marzo, la MotoGP torna di nuovo in pista a Austin, in Texas, per il Gran Premio delle Americhe, sul Circuit of the Americas.

La particolarità che più di altre caratterizza i 5,5 Km del Circuit Of The Americas di Austin l'impressionante salita di 41 metri di dislivello al termine del rettilineo principale, seguita da una curva a sinistra. Disegnato dal tedesco Hermann Tilke, la direzione di guida è antioraria e conta con un totale di 20 curve: 9 a destra e 11 a sinistra. Il rettilineo più lungo misura 1,2 Km.

20 i giri da percorrere, per un totale di 110 Km nella gara di domenica, che saranno invece dimezzati nella gara Sprint.





Questo il Calendario del Gran Premio delle Americhe 2025:

Venerdì 27 marzo

16:45-17:30 Free Practice Nr. 1

21:00-22:00 Practice

Sabato 28 marzo

16:10-16:40 Free Practice Nr. 2

16:50-17:05 Qualifiche Nr. 1

17:15-17:30 Qualifiche Nr. 2

21:00 Gara Sprint (10 giri)

Domenica 30 marzo

16:40-16:50 Warm Up

21:00 Gran Premio (20 giri)