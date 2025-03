Importante visita questa mattina a Trieste da parte di Vito Grittan,i mbasciatore della Repubblica di Abkhazia, Paese sul Mar Nero non riconosciuto dall'italia con il sindaco della città Roberto Di Piazza. Nel corso dell’incontro Grittani si è complimentato con Dipiazza per quanto sta facendo per la città di Trieste e lo ha invitato a visitare Sukhum, capitale dell’Abkhazia. “E’ nostro auspicio che il sindaco Dipiazza possa accogliere il nostro invito e al più presto venire a conoscere da vicino l’Abkhazia”

Il diplomatico abcaso ha presentato al sindaco e ai presenti il progetto “La croce della pace”. “La croce - ha detto Grittani - partirà proprio da Trieste a breve per la Russia in segno di pace per tutto il mondo”.

La semplice croce in legno è stata benedetta nella mattinata di oggi da padre Luigi del Santuario di Monte Gissa alla presenza del cavaliere Salvatore Porro, consigliere comunale maggioranza di Trieste.

Questo interessantissimo incontro tra Grittani e Dipiazza è stato organizzato dal consigliere comunale del Comune di Trieste Ugo Rossi con il presidente dell'OLT-Osservatorio Libero Trieste Giorgio Deschi. Entrambi sono stati osservatori elettorali in Abcasia il 15 febbraio e il 1° marzo 2025 in occasione delle elezioni presidenziali dello Stato sovrano dell’area caucasica.

Nel pomeriggio di ieri sempre a Trieste è stato presentato in un incontro pubblico il protocollo di amicizia siglato a Sukhum il 27 marzo scorso - sottoscritto dal consigliere comunale di minoranza Ugo Rossi - che prevede scambi culturali reciproci tra il Consiglio comunale della città abcasa e Trieste. In collegamento da remoto Kan Taniya, diplomatico abcaso accreditato nella Federazione Russa, ha parlato delle recentissime presidenziali. “Il nostro Paese - ha commentato Taniya - ha superato brillantemente la prova delle elezioni, dimostrando di aver raggiunto una solida maturità della propria democrazia”.