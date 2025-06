Quando parliamo di shock anafilattico è del tutto ovvio che ci riferiamo a una delle più importanti emergenze mediche, dove il tempo e i soccorsi immediati fanno la differenza fra la vita e la morte! Il problema è che tale emergenza può cogliere, potenzialmente chiunque, giovani, adulti, bambini, anziani e in qualsiasi momento della vita e in qualsiasi situazione ci si trovi e conoscere come agire e come comportarsi di fronte ad una persona, familiare, amici, sconosciuti che sono preda di una tale emergenza è importantissimo e può fare la differenza.

Distinguere il ruolo del cortisone e dell'adrenalina è fondamentale, non perché da semplice osservatore o da vittima di uno shock anafilattico dobbiamo essere noi a prendere delle decisioni che, ovviamente competono al personale medico e paramedico, semmai nel caso che ad essere colpita è una persona che soffre già di allergie ed ha dei protocolli medici da seguire, farmaci inclusi.

Una cosa è certa, si può essere allergici nella vita a qualsiasi cosa, anche ad allergeni del tutto inaspettati ed è nella non sottovalutazione di nessun aspetto che può trovarsi la salvezza. Per vedere tutti gli aspetti di questa emergenza medica cliccate qui, sperando di avervi dato un utile supporto.