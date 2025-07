Ecco cosa puoi finalmente eliminare!

Bollette, ricevute, fatture, documenti fiscali: in casa ne accumuliamo tantissimi, spesso per “sicurezza”, senza sapere davvero quanto tempo vadano conservati. Il risultato? Faldoni traboccanti, cassetti disordinati e stress crescente. Ma la buona notizia è che gran parte di questi documenti può essere eliminata in tutta tranquillità!

Nel 2025, i tempi di prescrizione sono ben definiti per legge. Le bollette di luce, gas e acqua, ad esempio, hanno prescrizione biennale: ciò significa che quelle anteriori a luglio 2023 si possono tranquillamente buttare, a meno di casi particolari. Per telefono e internet il termine è 5 anni, così come per la TARI. Il canone RAI, invece, va conservato per 10 anni, poiché è un tributo erariale.

Oltre alle bollette, ci sono altri documenti importanti da gestire con criterio...

Vuoi sapere esattamente cosa tenere e cosa eliminare senza rischi?

👉 Leggi l’articolo completo e fai spazio in casa (e nella testa)!