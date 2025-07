Districarsi nella mole di notizie, spesso in antitesi fra di esse, sull'acqua frizzante è un po' come perdersi in un bicchiere d'acqua... appunto frizzante! La verità è che, a dispetto delle diverse raccomandazioni che ci vengono impartite sull'acqua addizionata di anidride carbonica, è che a molti piace e su questo non ci piove.

Quindi capire se quest'acqua con le bollicine, alla lunga, danneggi il nostro organismo diventa l'imperativo categorico, visto che di tutto o quasi, possiamo fare a meno, meno che... dell'acqua. In questo contesto rientrano anche i bambini ai quali, non sempre, piace l'acqua con le bollicine che salgono in superficie.

Ma se adesso avessimo scoperto qualcosa che non sapevamo che, ad esempio, chissà, l'acqua frizzante possa far bene a dispetto di tutte le paure che ci hanno istillato? Chissà, io al posto vostro un salto QUI ce lo farei per saperne di più