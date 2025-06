Jorge Martin dovrà ancora rimandare il suo ritorno in pista. Il campione del mondo in carica della MotoGP, ancora alle prese con il recupero dopo l'infortunio rimediato nel GP del Qatar, è stato sottoposto a un nuovo controllo medico in Spagna che ha confermato i miglioramenti, ma anche la necessità di attendere ancora prima di poter riprendere l'atività agonistica.

Lunedì 30 giugno, Martin si è recato presso l'Ospedale Universitario Dexeus di Barcellona per una serie di accertamenti specialistici. I medici Xavier Mir e Angel Charte hanno riscontrato un "buon progresso clinico" a livello dello scafoide, con un recupero quasi completo della mobilità. Tuttavia, la consolidazione dell’osso non è ancora totale: il processo è positivo, ma la frattura non è ancora completamente guarita.

Per quanto riguarda le costole, in particolare quelle sul lato sinistro, i referti parlano di una "significativa evoluzione dei focolai di frattura" nella maggior parte delle lesioni, anche se alcune non si sono ancora completamente saldate. Secondo i medici, serviranno ancora almeno due settimane per arrivare a una guarigione completa.

Alla luce di questo quadro clinico, Aprilia ha escluso ufficialmente il rientro di Martin per il prossimo appuntamento del Motomondiale in programma in Germania, dall'11 al 13 luglio. Il team di Noale ha inoltre annunciato che all'inizio della prossima settimana sarà effettuato un ulteriore controllo, al termine del quale verrà valutata la possibilità di un test privato. Questo eventuale test sarà il primo vero banco di prova per capire se Jorge Martin potrà tornare in sella alla sua RS-GP25 dopo il lungo stop.

Per ora, dunque, cautela e pazienza: il recupero prosegue bene, ma forzare i tempi sarebbe un rischio inutile.



Fonte: Sky Sport

Crediti immagine: x.com/88jorgemartin/status/1911156493287653746/photo/3