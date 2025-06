di Isabella Siciliani - Dedichiamo questa calda Estate 2025 alla BELLEZZA che i nostri padri Greci e Latini raffiguravano nelle loro divinità antropomorfe i cui corpi erano un' armonia di forme ed eleganza.



La bellezza,che dobbiamo ricercare anche dentro noi stessi, è quella "qualità suprema di qualcosa ( naturale o artistica) che viene percepita principalmente dalla vista e dall'udito e che accende gli altri sensi fornendo, a chi vive la sua esperienza , una sensazione duratura di piacere, di "soddisfazione."

( dalla rivista Laboratorio di Neuroscienze).



Per trovare la BELLEZZA non dobbiamo mai fermarci in superficie...

non accontentiamoci mai dell' apparenza, impariamo a guardare "oltre"...



"Oltre", che in Grammatica è solo un avverbio, nella vita quotidiana è un "posto speciale" dove sa arrivare chi non vuole fermarsi all'orizzonte, chi sa oltrepassare il limite.



Dobbiamo sempre sforzarci di andare "oltre"!



Godiamoci quest'estate, inondata di sole e profumata di mare, ascoltando tanta musica!



La Musica fa parte della Vita di ognuno di noi : tutti siamo " note" scritte su un pentagramma universale e ciascuno è indispensabile per scrivere una sinfonia.



In questa estate vi auguro TEMPO per riempire il vostro cuore di BELLEZZA.



Vi auguro tempo per sognare e per progettare...

tempo per pensare e guardarsi dentro...

tempo per stupirsi delle piccole cose e per ammirare la grandezza dell'arte...

per farsi incantare dall'azzurro di un mare di cristallo e per farsi stregare da un cielo stellato da Mille e una Notte...

tempo per amare e non avere rimpianti...

tempo per ricucire strappi e conoscere persone nuove, con cuore nuovo.



Vi auguro TEMPO per vivere questa MAGNIFICA ESTATE pienamente!!!