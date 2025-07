In un tempo in cui la musica viene progettata per essere consumata prima ancora che ascoltata, dove il timbro sembra artificio e la parola decorazione, sorprende – e commuove – imbattersi in un brano che decide di non chiedere attenzione, ma di meritarla.

È il caso del nuovo singolo di Sabrina Morante, pubblicato da pochi giorni su tutte le piattaforme, e già capace di farsi notare non per l’effetto, ma per la sostanza.

La voce di Sabrina – naturale, vibrante, mai costruita – arriva dritta al cuore di chi ascolta. Una vocalità che non ostenta, ma racconta; che non rincorre tendenze, ma si radica nell’autenticità. Il brano si muove con delicatezza e forza allo stesso tempo, oscillando tra fragilità e determinazione, tra bisogno di essere visti e volontà di restare umani.

Il testo, firmato da Leandro Ghetti, è asciutto ma pieno, chiaro ma non banale. Le parole scorrono come confessioni condivise: riconoscibili, intime, collettive.

L’arrangiamento di Stefano De Angelis (Music Zone, Roma) accompagna la voce come un respiro profondo, restituendo spessore sonoro senza invadere.

E il mix di Matteo Gaggioli, realizzato al Logic Studio di Pistoia, completa il disegno con precisione tecnica e rispetto emozionale.

A colpire, però, non è solo il contenuto musicale. Questo brano è anche il risultato di un vero lavoro di squadra, raro oggi come lo sono le canzoni sincere.

Persino la copertina del singolo, realizzata dalla giovane art designer Roberta Elena Buema, è un gesto poetico: nata da un ascolto condiviso con l’artista, è una rappresentazione visiva che non illustra, ma interpreta.

Un progetto che unisce arti e persone, linguaggi e ascolti, senza alcun bisogno di apparire altro da ciò che è.

Il 20 luglio, Sabrina Morante porterà il brano sul palco del Sanremo Rock – Summer Live Tour, durante le finali regionali della Lombardia a Desio. Ma non serve attendere un palcoscenico per cogliere la forza di ciò che ha creato: basta premere “play”, chiudere gli occhi, e lasciarsi toccare.

In un mondo che ci vuole distratti, questa canzone chiede attenzione, e la restituisce moltiplicata in verità.

È musica che non urla, ma resta.

È voce che non imita, ma vibra.

Ed è, soprattutto, un piccolo atto di coraggio nel grande vuoto dell’ascolto contemporaneo.