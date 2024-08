È di Jorge Martin (Pramac) il miglior tempo nella Practice di Silverstone, per il GP di Gran Bretagna in 1:57.911, facendo meglio di 45 millesimi dell'Aprilia di Aleix Espargarò.

Terzo tempo per la Ducati di Francesco Bagnaia, con un ritardo di 119 millesimi. Il campione del mondo in carica ha preceduto il compagno di squadra Enea Bastianini e l'australiano Jack Miller su KTM.

Fabio Di Giannantonio (VR46 Ducati), il sudafricano Brad Binder (KTM), il catalano Maverick Vinales (Aprilia), Marco Bezzecchi (VR46 Ducati) e lo spagnolo Marc Marquez (Gresini Ducati) completano la Top 10 e sabato accederanno automaticamente in Q2.

Sfortunato Franco Morbidelli (Pramac), che ha chiuso la sessione all'undicesimo posto, ad un soffio da Marquez, precedendo di poco Raul Fernandez (Trackhouse Racing Aprilia) e Pedro Acosta (KTM). Le moto giapponesi, Honda e Yamaha, non hanno avuto una gran giornata e per loro non si prospetta un gran weekend.

Questi gli orari degli appuntamenti di sabato 3 agosto:

11:10 - 1140 Free Practice 2

11:50 - 12:05 Qualifiche 1

12:15 - 12:30 Qualifiche 2

16:00 Gara Sprint (10 giri)