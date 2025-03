Ancora una volta, il duo Marquez si ripete. Nelle qualifiche del GP delle Americhe di MotoGP sull'omonimo circuito di Austin Marc Marquez (Ducati) ha fatto registrare il miglior tempo di giornata in 2:02.113 e partirà dalla prima casella della griglia nelle due gare del gran premio.

Suo fratello Alex, su una Ducati del team Gresini, è subito dietro con 440 millesimi di ritardo. Seguono ad oltre mezzo secondo la KTM Tech3 di Vinales e la Honda ufficiale di Mir, con la casa giapponese che non può non esultare con il sesto tempo dell'altro suo pilota, Luca Marini. In mezzo troviamo l'altra Ducati di Pecco Bagnaia, con il quinto tempo a 747millesimi da Marquez ottenuto all'ultimo tentativo utile.

In terza fila, nell'ordine, Quartararo (Yamaha), e le due Ducati VBR46 di Di Giannantonio e Franco Morbidelli. Completano la griglia della Q2, Acosta (KTM), Bezzecchi (Aprilia) e Aldeguer (team Gresini).

La gara Sprint su 10 giri prenderà il via alle 21.