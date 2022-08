Negli incontri di sabato sera della seconda giornata di Serie A, vincono entrambe le squadre di casa.

L'Inter ha superato lo Spezia 3-0 portandosi a 6 punti in classifica. La prima rete dell'Inter arriva nel primo tempo grazie ad un tiro dal limite di Lautaro Martinez, su assist di Lukaku che, poco dopo, colpisce di testa la traversa su cross di Bastoni. Ad inizio ripresa è Calhanoglu che porta i nerazzurri sul 2-0, facendo passare una palla vagante in area tra le gambe di numerosi giocatori. La terza rete è di Dzeko all'82'.

Al Mapei stadium, è Domenico Berardi a regalare il successo e i primi tre punti in campionato al Sassuolo, festeggiando così nel migliore dei modi l'allungamento del contratto che lo lega a vita alla squadra emiliana. Il numero 10 neroverde ha deciso la partita contro il Lecce con una splendida conclusione al volo di sinistro al 40', calciando dal limite una respinta di testa di Baschirotto.

Per Spezia e Lecce è la seconda sconfitta in campionato e le due squadre, pertanto, sono ferme a zero punti.







Crediti immagine: twitter.com/Inter/status/1561261832177942529