L'U.S. Lecce comunica di aver sollevato in data odierna, dall'incarico di tecnico della Prima Squadra, il Sig. Luca Gotti.A mister Gotti il ringraziamento per il lavoro svolto in questi mesi con professionalità, impegno e dedizione, augurando le migliori fortune.

Questa la nota con cui il Lecce ha dato il benservito al proprio tecnico... senza aver ancora annunciato il nome del sostituto.

Nell'anticipo della 12.a giornata, i salentini, nel proprio stadio, avevano pareggiato 1-1 con l'Empoli, recuperando il risultato al 78'.

Nella classifica di Serie A, il Lecce è terzultimo a 9 punti, con un bilancio di 2 vittorie, 3 pareggi e 7 sconfitte.

Nel caso l'allenatore della Roma non dovesse fare risultato contro il Bologna, Juric domani potrebbe seguirne la sorte... a meno che non ne sia stata già decisa la sostituzione. Secondo alcuni media, sulla panchina della Roma potrebbe finire Roberto Mancini.