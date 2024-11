Lunedì si è conclusa l'undicesima giornata delle stagione 2024-25 della Serie A, terminata senza pareggi, con 5 vittorie in casa e altrettante in trasferta.

Nei posticipi di ieri sera a conquistare i tre punti sono state l'Empoli e la Lazio nel proprio stadio, mentre il Genoa ha vinto in trasferta a Parma.

Al Castellani, l'Empoli è finalmente riuscito a segnare il primo gol della stagione nel proprio stadio, grazie a un diagonale destro di Pellegri all'inizio del secondo tempo, sufficiente a battere il Como di Fabregas che riesce come sempre a fare bel gioco, ma senza che i suoi attaccanti siano poi in grado di finalizzare la quantità di occasioni prodotte.

Al Tardini, il Genoa ha conquistato la seconda vittoria stagionale prendendosi i 3 punti a casa del Parma e raggiungendo lo storico traguardo delle 600 vittorie in Serie A. La rete arriva all'80' con Pinamonti che ribadisce in porta la respinta di Suzuki sul tiro di Ekhator. Da segnalare nei minuti finali l'ingresso in campo e il ritorno in Serie A di Mario Balotelli, dopo oltre quattro anni di assenza dalla sua ultima esperienza con il Brescia.

Ultima gara di giornata quella che all'Olimpico ha visto la Lazio superare, seppur a fatica, il Cagliari, rimasto in partita fino alla (assurda) doppia espulsione di Mina e Adopo al 78'. I biancocelesti passano in vantaggio dopo soli 2 minuti, con Dia che ribatte in rete una respinta corta del portiere su punizione di Pellegrini. Prima dell'intervallo, la squadra di Nicola pareggia con un tiro di Luvumbo deviato in modo imparabile da Gila alle spalle di Provedel.

La ripresa procede in equilibrio fino al rigore assegnato per un fallo di Zortea su Pellegrini. Mentre il giocatore del Cagliari "stava" calciando, "da dietro" il laziale ha messo il piede, che è stato colpito al posto della palla. In casi simili, per evitare che un difensore non possa rischiare il rigore, le sue capacità dovrebbero consentirgli di avere un campo visivo di "almeno" 270°, ma è fisicamente impossibile per cui non si capisce in base a quale criterio possano essere assegnati rigori simili. Inoltre, l'intervento del calciatore biancoceleste poteva configurare un'entrata a gamba tesa. Dal dischetto ha poi realizzato Zaccagni, in campo da appena 3 minuti.

A conferma della sua disastrosa e vergognosa prestazione, l'arbitro Ayroldi, oltre alle due espulsioni, ha pure ammonito 6 giocatori del Cagliari in una partita assolutamente tranquilla. In questo caso, comunque, avrà avuto il merito di essere applaudito dal senatore Lotito.

In classifica, l'Empoli sale a 14 punti, raggiungendo il Torino, mentre il Como rimane a 9, raggiunto dal Genoa. In vetta, la Lazio si porta al terzo posto, a quota 22, insieme ad Atalanta e Fiorentina.







Crediti immagine: x.com/NicoSchira/status/1853564723842654286/photo/1