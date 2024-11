Si chiude sull’1-1 la sfida del “Meazza” tra Inter e Napoli, un risultato che fa certamente piacere alle altre squadre in lotta per le prime posizioni. E’ McTominay a sbloccare la gara, quando al 23′ va in rete con un tocco da distanza ravvicinata sugli sviluppi di un corner.

Passato in vantaggio, il Napoli vive il suo momento migliore e riesce a pungere in contropiede, ma viene punito dalla perla di Calhanoglu, in rete al 43′ con un destro dalla grandissima distanza.

La ripresa, non esattamente spettacolare, vede l’Inter fare di più per provare a vincere: i nerazzurri hanno dapprima un paio di buone occasioni con Dimarco, poi vedono la vittoria quando Mariani assegna un rigore per un fallo di Anguissa su Dumfries: Calhanoglu però interrompe a 17 la sua serie positiva dal dischetto, cogliendo il palo. All’ultimo secondo poi Simeone ha una buona chance, ma conclude alto.

Finisce così 1-1, con il Napoli che sale a 26 punti, mentre l’Inter è nel gruppo a 25 insieme ad Atalanta, Fiorentina e Lazio, con la Juventus che insegue a 24. Si va alla pausa con un grande equilibrio.