Modus Dj è stato protagonista di uno scatenato dj set su una spiaggia splendida e ancora non così conosciuta, quella di Monaco Mirante, in Puglia. Qui, ovviamente all'ora del tramonto, Modus Dj è stato protagonista di un dj set progressive house davvero particolare. Un video di questo tipo, pubblicato su YouTube, è senz'altro una modalità di "promozione territoriale" innovativa e musicale.

Monaco Mirante è infatti una zona perfetta per ch ama natura e relax. La spiaggia è situata Campomarino e San Pietro in Bevagna (Taranto). E' una zona splendida, tra le più belle, forse, della zona del del Mar Jonio.

Modus Dj, protagonista della scena house internazionale, è tra l'altro in forte ascesa nello scenario internazionale. I suoi dischi infatti li pubblica una label di livello assoluto come la svizzera Purple Music e i suoi dj set nei più esclusivi spazi milanesi si susseguono da tempo.

Nell'estate 2020 proprio su Purple Music è uscita la sua "Come On and Go With Me". Interpretata dalla voce magica di Andrea Love, è stata remixata anche da Jamie Lewis, il boss di Purple Music. "Sono fiero e orgoglioso di questa canzone, che nasce da un lungo lavoro con musicisti di livello assoluto come Frank Speciale", ha spiegato Modus Dj recentemente. L'artista pugliese è già alle prese con nuove produzioni e progetti musicali di qualità assoluta.

Questo il dj set intitolato semplicemente "Modus Dj ft Mar Ionio"...

www.youtube.com/watch?v=hp9iGm1xi-0