È da superare lo stereotipo, secondo il quale la musica da discoteca abbia carattere solo ed esclusivamente commerciale, data la creazione di brani, che rimangono scolpiti indelebilmente nella storia della dance music, poiché graditi e ballati da ogni generazione. Tra questi possono annoverarsi molti brani di Joe Bertè, produttore siciliano, che nel corso dei decenni ha realizzato pezzi in grado d’incontrare entusiasticamente il favore degli ascoltatori nonché degli amanti delle serate danzanti.

La sua costante ricerca e creatività hanno consentito di ampliare tanto il numero di consensi da essere stato insignito al gran galà nella sfarzosa “Villa delle Rose” del premio “Miglior Dance DJ Producer 2024” con la motivazione di avere contribuito all’inclusività nel mondo della discoteca di persone appartenenti ad ogni età.