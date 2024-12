Un'emozionante storia d'amore che sfida il tempo e le distanze ambientata tra Roma e Parigi.

Leila Cimarelli, dopo il suo romanzo d’esordio “Un sogno ad occhi aperti”, pubblica il suo secondo libro, “I dodici rintocchi”, pubblicato il 1° agosto 2024 da Masciulli Edizioni. Il romanzo propone un intenso intreccio sentimentale ambientato nelle affascinanti città di Roma e Parigi, dove amore, destino e scelte difficili si mescolano in una trama che scivola sin dentro l’anima di chi legge sin dalle prime pagine. Il libro inizia nella Roma del febbraio 2007, dove Elettra e Gabriele, giovani di grandi speranze e con sogni ambiziosi, s’incontrano per la prima volta durante una festa in maschera. La scintilla tra i due li porta a vivere una storia d’amore autentica e passionale, ma le loro vite sono presto messe alla prova da una decisione difficile. Gabriele è chiamato a trasferirsi a Parigi per un’opportunità di lavoro, gettando ombre sul loro legame.

Anni dopo, le loro strade sembrano ormai divise, con Gabriele affermato nel campo della comunicazione a Parigi ed Elettra impegnata come make-up artist a Roma in una nota casa di produzioni. Ma il passato non può essere dimenticato. Un intreccio di eventi e sorprese, tra cui una nuova produzione tra Roma e Parigi per Elettra, riporta alla luce ricordi e sentimenti inespressi. Il romanzo esplora le difficoltà dell’amore a distanza, il peso delle scelte e la forza inarrestabile dei sentimenti.

Leila Cimarelli, romana di nascita e salernitana d’adozione, trasporta tutta la sua passione per la scrittura in questa nuova opera. Laureata in Scienze dello Spettacolo l’autrice continua a conquistare il pubblico con la sua capacità di raccontare l’amore e le sue mille sfumature. “I dodici rintocchi” promette di coinvolgere i lettori in un viaggio intimo e universale al tempo stesso, ricordando che l’amore vero supera ogni ostacolo, anche il tempo e lo spazio.

