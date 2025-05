“L’odore dell’aria” è il nuovo romanzo fantasy di Michele Tecchio, che narra di una stabilità oramai compromessa dalle ribellioni e dalla morte. Un’isola del mondo costruito organizza una rivolta e due dei quattro regni crollano: un sovrano muore di vecchiaia, l’altro, invece, viene assassinato e lascia il trono a suo figlio Mark, il quale desidera scoprire l’identità dell’uccisore.

Il romanzo si distingue per la scrittura intensa ed evocativa e per la trama che, pur rimanendo fedele ai canoni del genere, riesce a sorprendere con svolte politiche e morali.

Gli elementi di magia sono limitati, ma le atmosfere riescono ad affascinare in egual modo il pubblico, lasciandolo immergere fra gli odori e le immagini di una natura che sta per conoscere la distruzione.

I momenti di introspezione sono fondamentali per seguire lo sviluppo della vicenda e per cercare, in qualche modo, di ricostruire l’equilibrio oramai perduto. Michele Tecchio si conferma come una voce significativa nel panorama della letteratura fantasy contemporanea.

https://www.amazon.it/Lodore-dellaria-Michele-Tecchio/dp/8833304779