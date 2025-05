La scrittrice Cristina Granchelli pubblica il suo nuovo romanzo “Pietracci”, un libro dai temi complessi e delicati. La protagonista della vicenda è Eva Rinaldi, una giovanissima ragazza accusata di rapina e portata nel carcere di Pietracci, sulla collina fra Agrigento e Favara. L’innocenza di Eva si scontra con una realtà ostile e pericolosa; all’interno della prigione, Donna Anna Tedesco la minaccia, affermando di voler indietro “la roba sua”.

Il romanzo, quindi inizia a seguire due filoni distinti: il primo è incentrato sulla nuova vita di Eva in carcere; il secondo ha come protagonista Anna, con il suo destino inevitabile di diventare il capo di una famiglia mafiosa. Nonostante le evidenti differenze fra le due donne, sembra quasi che queste stiano conducendo la stessa battaglia, fra emozioni contrastanti e coraggio.

Ogni vicenda si mescola e lascia venire a galla nuovi legami: il lettore è tenuto con il fiato sospeso fino all’ultima pagina. Cristina Granchelli è riuscita a narrare in maniera magistrale temi così scottanti e difficili, con estrema sensibilità e occhio critico, senza mai perdere di vista il punto fondamentale del proprio romanzo. Al pubblico non resta che immergersi in quest’avvincente storia, grazie a cui è possibile giungere a nuove consapevolezze.

https://amzn.eu/d/elTJP7f