Il coraggio di raccontarsi e la forza di trasformare la propria storia in un messaggio universale: questo il cuore pulsante dell’autobiografia Cuore Elastico, scritta da Nunzio Bellino e Giuseppe Cossentino, recentemente presentata nella trasmissione televisiva Fresco di Stampa. Il programma, condotto dal giornalista Rosario Lavorgna, è andato in onda sull’emittente PSN TV, sotto la testata giornalistica Per Sempre News.

Nella puntata del 23 aprile 2025, Fresco di Stampa ha ospitato la presentazione ufficiale del libro Cuore Elastico, con la partecipazione di entrambi gli autori. L’opera racconta, con tono intenso e coinvolgente, la straordinaria storia di vita, resilienza e impegno sociale di Nunzio Bellino, affetto dalla Sindrome di Ehlers-Danlos, e il suo percorso umano e artistico nel mondo dello spettacolo e della televisione.

Ad arricchire ulteriormente il volume, l’introduzione e la prefazione sono firmate da due firme prestigiose del giornalismo italiano: Sante Cossentino e Giuseppe Nappa, che con grande sensibilità e profondità hanno contestualizzato l’importanza sociale e umana del racconto di Bellino, evidenziando il valore di una testimonianza rara e toccante.

Durante l’intervista, Bellino – noto anche come “l’uomo elastico” – ha condiviso emozioni, battaglie e rinascite, offrendo al pubblico uno sguardo autentico sulla propria esistenza segnata dalla diversità, ma anche dalla voglia di vivere e dalla volontà di combattere ogni forma di pregiudizio.

Accanto a lui, lo sceneggiatore e autore Giuseppe Cossentino, che ha contribuito con sensibilità e maestria narrativa a dare voce alla straordinaria vicenda dell’amico e protagonista. Insieme, i due hanno dato vita a un’opera che va oltre il racconto autobiografico: Cuore Elastico è un manifesto contro l’indifferenza, un inno alla dignità umana e all’importanza dell’inclusione.

L’intervista ha riscosso grande interesse tra il pubblico, offrendo uno spazio di confronto profondo e toccante. Rosario Lavorgna, con la sua consueta professionalità, ha saputo guidare il dialogo mettendo in luce il valore sociale e umano del libro, e l’urgenza di dare voce a chi, come Nunzio Bellino, ha trasformato una condizione rara in una missione di consapevolezza e speranza.

Ecco il link della puntata:

Fresco di Stampa programma letterario ospiti Nunzio Bellino e Giuseppe Cossentino