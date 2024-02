Ieri sera hanno avuto termine i match delle semifinali d'andata della Coppa del Re.





RCD MALLORCA - REAL SOCIEDAD 0-0

Nel primo confronto, disputato martedì 6 febbraio, tra l'RCD Mallorca e la Real Sociedad allo stadio Son Moix è stato caratterizzato da una prima metà di gioco equilibrata. Nel secondo tempo, la situazione è rimasta invariata, sebbene la Real Sociedad abbia avuto qualche occasione in più. Al minuto 71, Sadiq della Real Sociedad, ha mancato un'opportunità chiara, non riuscendo a colpire bene un cross rasoterra di Kubo e sparando sopra la traversa a pochi passi dalla porta. Nonostante il nervosismo e numerosi falli, il match è terminato con un pareggio 0-0.

Highlights | Mallorca - Real Sociedad 0-0



ATLÉTICO MADRID - ATHLETIC CLUB 0-1

Nel secondo incontro, giocato ieri al Civitas Metropolitano, si sono affrontati l'Atlético Madrid e l'Athletic Club. I colchoneros hanno creato la prima occasione pericolosa con Griezmann, ma senza trovare la porta. Il momento decisivo della partita è arrivato al 22' quando Prados è stato atterrato in area da Reinildo. L'arbitro ha assegnato il calcio di rigore per i baschi, ma il VAR chiede di attendere un momento per valutare se il contatto Reinildo-Prados sia avvenuto dentro o fuori (è risultato essere sulla riga dell'area, e quindi calcio di rigore) e per la scelta del cartellino. Infatti, è stato assegnato il cartellino giallo a Reinildo, nonostante le critiche degli ospiti che volevano il rosso diretto. Berenguer, ex Torino, si è incaricato della trasformazione del rigore, mandando Oblak dalla parte opposta, 0-1. Nonostante i tentativi di Griezmann e Depay per il team di Simeone, gli ospiti hanno concluso la prima metà di gioco in vantaggio. Nella seconda metà, il Cholo inserisce Morata, ma è stato Villalibre dell'Athletic a sfiorare il raddoppio. Nonostante gli sforzi dell'Atlético nel finale, incluso un rigore nel recupero (successivamente annullato per fuorigioco di Morata), il match è terminato con la vittoria dell'Athletic.

Highlights | Atlético Madrid - Athletic Club 0-1



Martedì 27 febbraio, presso l'Anoeta di San Sebastián, si confronteranno Real Sociedad e Mallorca, mentre giovedì 29 febbraio, al San Mamés di Bilbao, si assisterà al duello tra Athletic e Atlético Madrid, entrambi i confronti validi per il ritorno delle semifinali.

Qui sotto tutte le date e i risultati dei match.

Semifinali d'andata:

Mallorca - Real Sociedad 0-0 - 6 febbraio 2024

Atlético Madrid - Athletic Club 0-1 - 7 febbraio 2024

Semifinali di ritorno:

Real Sociedad - Mallorca - 27 febbraio 2024 (alle 21:30)

Athletic Club - Atlético Madrid - 29 febbraio 2024 (alle 21:30)

Finale: