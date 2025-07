Tra i film d’animazione che possono ambire ad un ruolo di primo piano nella prossima Awards Season spicca la pellicola animata con il maggior incasso nella storia della cinematografia cinese, Ne Zha 2, accolta con particolare entusiasmo in patria ricevendo anche all’estero ottime recensioni, tanto da esssere paragonata, per qualità e ambizione, alle grandi produzioni Pixar e Dreamworks.

A livello critico, Ne Zha 2 è stato celebrato per la sua animazione spettacolare, l’equilibrio tra azione, dramma e umorismo, e il modo in cui rielabora la mitologia cinese in chiave moderna. Temi centrali del film sono la libertà, la lotta contro il destino, e la solidarietà tra gli emarginati.

Il film Ne Zha 2, uscito il 29 gennaio 2025, in occasione del Capodanno cinese, ha riscosso un successo straordinario. Ha incassato a livello globale oltre 2,2 miliardi di dollari, stabilendo un nuovo primato come il film animato con il maggior incasso nella storia del cinema. È stato inoltre il primo film non in lingua inglese a superare la soglia dei 2 miliardi di dollari. Nel solo mercato cinese, ha superato i 15 miliardi di yuan, infrangendo ogni record locale e consolidando la sua posizione come fenomeno cinematografico.