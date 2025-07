La Commissione Arbitrale UEFA ha designato la francese Stéphanie Frappart come arbitro della finale di UEFA Women's EURO 2025 tra Inghilterra e Spagna, in programma domenica 27 luglio alle 18:00 CET allo stadio St. Jakob-Park di Basilea.

La 41enne francese è arbitro internazionale dal 2011 e ha diretto 111 partite UEFA nel corso della sua illustre carriera. In questa fase finale ha arbitrato due partite della fase a gironi e il quarto di finale tra Norvegia e Italia (1-2).

Stéphanie Frappart, quarto ufficiale di gara nella finale di Women's EURO 2022, dopo la designazione ha detto: “Sono molto contenta di essere stata scelta per arbitrare la finale di Women's EURO. È un grande onore per me dirigere la gara. Sono molto orgogliosa di questa scelta che sarà il coronamento di un torneo meraviglioso".

Il Direttore degli Arbitri UEFA, Roberto Rosetti, ha detto: “Siamo soddisfatti delle prestazioni degli arbitri in questo torneo. Le arbitre hanno fatto un enorme passo avanti in termini di preparazione fisica e qualità dell'arbitraggio. Stéphanie Frappart merita questa nomina perché è una fonte di ispirazione e un modello da seguire per tutta la nuova generazione di arbitre grazie alla sua professionalità e al suo comportamento dentro e fuori dal campo".

