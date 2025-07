A distanza di tre anni dal primo storico trionfo, le Leonesse lo rifanno. L’Inghilterra vince l’edizione 2025 del Campionato Europeo femminile battendo la Spagna ai rigori, al termine di una finale combattuta e drammatica, conclusasi 1-1 dopo 120 minuti. Dal dischetto finisce 3-1: decisiva ancora una volta Chloe Kelly, che sigla il rigore della vittoria, come già fatto nel 2022.

Entrambe le squadre arrivano in finale dopo semifinali dure: l'Inghilterra aveva superato l’Italia solo ai supplementari, la Spagna aveva avuto la meglio sulla Germania. A sorpresa, Lauren James scende in campo dal primo minuto nonostante i dubbi fisici, mentre Jess Carter rientra in difesa. Nella Spagna torna titolare Laia Aleixandri, mentre Athenea del Castillo prende il posto di Clàudia Pina nel tridente.

Il match parte subito con ritmi alti: James sfiora il vantaggio dopo una respinta su tiro di Russo, ma la Spagna non resta a guardare e risponde con un paio di occasioni pericolose, soprattutto con Esther González e Mariona Caldentey, sempre ispirata. Ed è proprio quest’ultima a sbloccare il risultato al 39’, con un’incornata su perfetto cross di Batlle, nata da un’azione tutta di prima orchestrata da Bonmatí e Athenea.

Prima dell’intervallo, però, la partita perde una protagonista importante: Lauren James è costretta a uscire per infortunio, sostituita da Chloe Kelly, già eroina dell’Europeo 2022.

Nella ripresa, le inglesi cambiano assetto e passano al 4-3-3. La Spagna ha una grossa chance con Mariona, ma Hampton è attenta. Al 59’ l’Inghilterra trova il pareggio: cross perfetto di Kelly, colpo di testa vincente di Russo e 1-1. Le occasioni si susseguono su entrambi i fronti, con Pina e López pericolose per la Spagna, mentre l’Inghilterra affida ancora a Kelly le iniziative più insidiose.

I tempi supplementari sono segnati dalla stanchezza e da pochi episodi chiave: Paralluelo sfiora il gol, ma Hampton si conferma ancora una volta decisiva. L’Inghilterra perde anche Lucy Bronze per infortunio, ma regge l’urto finale spagnolo.

Per la prima volta dal 1984, una finale dell’Europeo femminile si decide ai rigori. L'inizio non è promettente per l’Inghilterra: Cata Coll para subito su Beth Mead. Ma Hampton non è da meno e risponde parando su Mariona. Charles porta avanti le inglesi, Hampton compie un altro miracolo su Aitana, mentre Paralluelo manda fuori. Non sbaglia invece Chloe Kelly, che chiude i conti con freddezza e regala il secondo titolo europeo consecutivo alle Leonesse.



L’Inghilterra si conferma la squadra da battere in Europa. Due finali, due titoli. La Spagna esce a testa alta, ancora una volta sconfitta sul filo di lana, ma con una generazione di talenti destinata a restare ai vertici. Per le Leonesse, invece, si tratta della definitiva consacrazione: non più una sorpresa, ma una vera potenza del calcio femminile europeo.





