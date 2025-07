Nella qualifica del Gran Premio della Repubblica Ceca sul tracciato di Brno, Francesco Bagnaia ha tirato fuori gli artigli e ha conquistato una pole position da manuale, dopo essere stato costretto a passare per la Q1. Il campione della Ducati ha piazzato un impressionante 1:52.303, ottenendo così la sua prima pole stagionale e la prima sulla pista ceca.

In prima fila, al fianco del due volte campione del mondo, ci sarà Marc Marquez, anche lui su Ducati. Lo spagnolo stava per far segnare il miglior tempo, ma una caduta nell’ultimo settore del suo giro lanciato ha mandato tutto all’aria. Terza piazza per Fabio Quartararo con la Yamaha ufficiale, finalmente competitivo dopo un avvio di stagione altalenante.

La seconda fila sarà altrettanto agguerrita. Marco Bezzecchi (Aprilia), protagonista anche lui di una scivolata in Q2, scatterà dalla quarta posizione. Al suo fianco Joan Mir (Honda HRC), in crescita, e Raul Fernandez (Trackhouse), autore di una sessione solida e concreta.

Non manca il talento nemmeno in terza fila, dove troviamo il giovane prodigio Pedro Acosta (KTM), Alex Marquez (Gresini Ducati) e Johann Zarco (Honda LCR). Il francese è finito a terra nello stesso punto e quasi nello stesso momento di Marc Marquez, in curva 13: un tratto evidentemente insidioso.

Scatteranno dalla quarta fila Jack Miller (Pramac Yamaha), Enea Bastianini (KTM Tech3) e Jorge Martin (Aprilia), piloti che possono dire la loro in gara se trovano ritmo e pulizia. Alle loro spalle, pronti a tentare una rimonta disperata, Fabio Di Giannantonio, Pol Espargaró, Alex Rins, Luca Marini, il rookie Fermín Aldeguer e Brad Binder.

Alle 15:00 è in programma la gara Sprint, che promette scintille su un circuito tecnico e imprevedibile come quello di Brno. Con un Bagnaia ispirato, un Marquez furioso e un Quartararo tornato competitivo, lo spettacolo è assicurato.