Un libro che esplora i mondi dell’anima

“I Tre Re” è il nuovo libro di Nikimena, nato dopo i cinquant’anni, come una dichiarazione d’amore per la vita, la musica e la profondità dei sentimenti umani. È un romanzo che non si legge soltanto, ma si vive, si sente e si attraversa con il cuore aperto. Scritto ascoltando musica, in uno stato di abbandono quasi inconscio, il libro trasporta il lettore in un mondo parallelo, in cui i personaggi riflettono le molteplici sfaccettature dell’autrice. Jora, uno dei protagonisti principali, è ispirato e dedicato al cantante greco Kostas Martakis, che ne ha incarnato perfettamente l’aspetto e i modi. Al centro del racconto vi sono tre giovani destinati a diventare Re. Non sono fratelli di sangue, ma hanno un vincolo indissolubile che li unisce: vivranno esperienze profonde tra amore, dolore, coraggio e trasformazione. Al loro fianco, sono presenti tre Regine unite come sorelle. Insieme sfideranno le regole di un mondo imperfetto, fatto di etichette e obblighi, ma anche capace di contenere emozioni autentiche. Le cascate sono un simbolo ricorrente nel libro: rappresentano il fluire del tempo, l’energia travolgente della vita e la forza inarrestabile del destino.

Acquista il libro:

https://amzn.eu/d/bRF3sfM

Donna eclettica e complessa, Nikimena è una lettrice dell’animo umano, capace di cogliere sfumature emotive che spesso sfuggono agli altri. Laureata in Economia, vanta una lunga esperienza nel settore dei finanziamenti, della ristrutturazione aziendale, del business planning e della consulenza strategica. È stata docente in Economia e ha saputo fondere le sue competenze tecniche con una visione umana e sensibile. Appassionata di poesia sin da bambina, ha sempre scritto, pubblicando racconti e componimenti. Osservatrice curiosa, amante dei viaggi e della scoperta dell’altro, guarda il mondo da una prospettiva diversa, più profonda.

