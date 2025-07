Zamora, Spagna – Il mondo del calcio è stato colpito da una tragedia improvvisa e devastante. Diogo Jota, attaccante del Liverpool e della nazionale portoghese, è morto a 28 anni in un incidente stradale avvenuto nella notte tra mercoledì e giovedì nella provincia di Zamora, in Spagna. Con lui ha perso la vita anche il fratello, André Silva, calciatore del Penafiel, squadra della seconda divisione portoghese.

Secondo quanto riferito dalla Guardia Civil, lauto su cui viaggiavano – una Lamborghini – è uscita di strada a causa dello scoppio di uno pneumatico durante un sorpasso. L'impatto è stato fatale per entrambi. Jota stava tornando a Liverpool per unirsi al ritiro precampionato, scegliendo di viaggiare via terra e mare per evitare l'aereo dopo un piccolo intervento chirurgico.

Solo undici giorni prima, il calciatore aveva sposato la sua compagna storica, Rute Cardoso, madre dei suoi tre figli.

Il Liverpool FC ha espresso tutto il proprio cordoglio parlando di “una perdita inimmaginabile”. Il tecnico Arne Slot ha ricordato Jota come “un esempio di cosa significhi essere un giocatore del Liverpool. Era amato da tutti, sempre positivo, profondamente legato alla sua famiglia”.

La notizia ha scosso profondamente i tifosi: centinaia di persone si sono riunite fuori da Anfield, lasciando fiori, sciarpe e maglie ai piedi del memoriale di Hillsborough.

Virgil van Dijk ha scritto sui social: “È stato un onore condividere il campo e la vita con te. Il tuo ricordo vivrà con noi. Ti promettiamo che la tua eredità non andrà persa”.

Lex allenatore Jurgen Klopp ha detto di essere “devastato”: “Diogo era un uomo meraviglioso, un compagno leale, un marito amorevole e un padre presente. Ci mancherà profondamente”.

Jota aveva raggiunto la maturità calcistica. Dopo le esperienze con Paços de Ferreira, Atlético Madrid, Porto e Wolverhampton (44 gol in 131 partite), nel 2020 era approdato al Liverpool. Con i Reds ha segnato 65 reti in 182 presenze, contribuendo ai successi in FA Cup, League Cup e Premier League.

Con la nazionale portoghese ha totalizzato 49 presenze e 14 gol. Lultima partita risale alla finale di UEFA Nations League, vinta contro la Spagna.

Cristiano Ronaldo ha espresso il suo dolore: “Non ha senso. Eravamo appena stati insieme in nazionale, ti eri appena sposato. Riposa in pace, Diogo e André. Ci mancherete”.

I funerali di Diogo e André si terranno sabato a Porto, preceduti da una veglia il venerdì pomeriggio. Il Liverpool ha aperto un libro di condoglianze, disponibile sia fisicamente ad Anfield che online, per permettere a tifosi e cittadini di lasciare un messaggio.

Steve Rotheram, sindaco metropolitano di Liverpool, ha dichiarato: “Il contributo che Diogo ha dato a questa città non verrà mai dimenticato”.