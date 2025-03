Il Venezia in trasferta agguanta il pari con il Como all'ultimo tuffo

Como e Venezia pareggiano per 1-1: entrambe le reti nella ripresa. Al 49' Ikoné, appena entrato, strappa il pallone a un difensore arancioneroverde, tenta un assist dal limite, dopo la ribattuta di Nicolussi Caviglia va di nuovo al tiro di mancino e fa gol nell'angolino: lariani in vantaggio.

Al 64' calcio d'angolo per il Venezia, tiro al volo di Idzes e palla fuori. Al 75' conclusione di mancino di Ikoné, Radu respinge, colpo di testa di Goldaniga, un riflesso del portiere del Venezie salva ancora lo specchio della porta.

Al 95' Gytkjær trasforma un calcio di rigore e i lagunari agguantano in extremis il pareggio.

Questo il commento del tecnico del Venezia, Eusebio Di Francesco:"La partita di oggi è stata molto equilibrata, ed aperta a qualsiasi risultato.Nel primo tempo, soprattutto negli ultimi 20 minuti, abbiamo creato numerose occasioni per portarci in vantaggio, ma il loro portiere ha fatto delle parate decisive. Per larghi tratti abbiamo avuto il predominio del gioco, tuttavia ci è mancata la freddezza necessaria per concretizzare le opportunità create.Il nostro problema non è la costruzione delle azioni, ma la finalizzazione. Siamo tornati al gol su rigore, anche se abbiamo avuto diverse occasioni su azione, dove ci è mancata ancora quel pizzico di cattiveria sotto porta.La squadra ha lottato fino all'ultimo secondo, meritando il pareggio grazie alla determinazione di un gruppo che ci crede sempre. Nelle ultime gare la squadra ha sempre dimostrato di restare dentro la partita, e oggi siamo stati premiati per questo atteggiamento".





Il Parma non si arrende al Torino e al Tardini finisce 2-2

Parma e Torino pareggiano 2-2. Per i granata reti di Elmas al 19' e Adams al 72', per i gialloblù doppietta di Pellegrino al 60' e 82'. Il primo gol dell'argentino nasce grazie a un rasoterra di Valeri dalla sinistra, la traiettoria taglia in due l'area e arriva a Pellegrino che controlla e conclude di mancino: palla in rete, pareggio del Parma.

Al 72' passaggio in area di Vlasic, colpo di tacco di Maripan, Adams da solo davanti a Suzuki fa partire un diagonale con il mancino e trasforma: granata di nuovo in vantaggio. All'82' Pellegrino incorna in area e mette in rete, pareggiando di nuovo e realizzando la doppietta.

Questo il commento dell'allenatore del Parma Cristian Chivu nel dopo gara:

"Ogni punto è importante. E' una prova di carattere, non è mai facile riprendere due volte uno svantaggio contro il Torino. Mi è piaciuto l'atteggiamento, mi è piaciuto anche quello che loro sono riusciti a esprimere nei momenti di difficoltà. E partirei da qui, dal carattere che serve per venire fuori. Abbiamo visto l'attenzione e, dal punto di vista tecnico, cose che non avevamo visto. Partiamo dalla fiducia che dobbiamo avere, da quell'inizio di partita dove dobbiamo essere più liberi mentalmente con più coraggio e nel fare determinate cose. Andando in svantaggio sono cose che abbiamo fatto vedere. Pellegrino? Lo conosco da quando sono arrivato, però vedo un ragazzo applicato, che ha voglia di migliorare e di lavorare. A parte i due gol, a me ha fatto impressione uno scatto di 80 metri su una ripartenza che loro hanno avuto al 90'. Bisogna guardare anche questo, sono cose che fanno la differenza, soprattutto in questo momento della stagione. I dettagli? E' una squadra che giovane che potrebbe anche evitare questi tipi di errori fatti, su entrambi i gol subiti. Si possono migliorare questi particolari che fanno la differenza. Siamo per migliorare ed esaltare le cose buone fatte, oltre a correggere gli errori di due gol che potevamo evitare. Parma sporco? E' importante perché non c'è alternativa, bisogna fare un determinato tipo di gioco e avere carattere, spirito di sacrificio, oltre ad esaltare l'ambiente con quello che si fa vedere. Abbiamo bisogno di tutti, siamo in un momento della stagione dove dobbiamo tirare fuori tutte le energie che abbiamo, aggrapparsi a tutte le energie che troviamo in alcuni momenti e sfruttarle al meglio. Hernani Jr? Abbiamo 26 calciatori, erano tutti convocati nella rosa. Abbiamo bisogno di tutti, Hernani Jr sappiamo che tipo di calciatore è, ma bisogna fare attenzione perché è tanto che non giocava. Ha fatto 25 minuti oggi e abbiamo avuto il cuore un po' stretto a vederlo anche in affanno. Ci ha dato una mano importante, si è messo a disposizione del gruppo e per me sono cose importante, piccoli dettagli che fanno la differenza. Tutti mettono dentro quello che hanno, c'è bisogno di loro nella miglior versione che hanno da offrire. Il Parma non è di Chivu ma il Parma è del Parma, di questa meravigliosa tifoseria, di tutti quelli che tifano il Parma. Noi cerchiamo di raggiungere l'obiettivo perché questa città merita di rimanere nella massima categoria".