La Roma riprende la Juve: finisce pari all'Olimpico, bianconeri quarti col Bologna

Roma-Juventus finisce 1-1, la squadra di Igor Tudor ferma la Roma di Claudio Ranieri. Dopo il successo sul Genoa, i bianconeri ritrovano il pareggio, risultato fin troppo abituale nell’era di Thiago Motta. A fare notizia, però, è la striscia di vittorie dei giallorossi, che si ferma a sette successi consecutivi: Ranieri resta appaiato a Spalletti, senza superarlo. Nella domenica dei big match, è un risultato interlocutorio, che conferma i leggeri passi in avanti della Vecchia Signora e la solidità della formazione capitolina, capace di reagire allo svantaggio anche grazie ai cambi del proprio allenatore. Entrambe restano in corsa per la Champions e domani, non fosse che giocherà col Napoli, il Bologna avrebbe l’occasione di scappare.

La Juve parte bene, subito pericolosa con Weah murato in corner da Svilar. I primi venti minuti di partita sono un assolo bianconero, ma la prima grande occasione di serata è di marca Roma: Cristante arriva al tiro a rimorchio di Dovbyk, ci mette una pezza Kalulu. I bianconeri riprendono a spingere Juve: la traversa aiuta Svilar a correggere la girata aera di Nico Gonzalez dopo affondo di Weah da sinistra. È il palo, invece, a fermare la conclusione di El Shaarawy pochi minuti dopo, anche se Di Gregorio sembrava in controllo. Nel finale, irrompe Locatelli: botta di prima dalla lunetta dopo una respinta di Celik, e 1-0 mentre le squadre rientrano negli spogliatoi.

Shomurodov pareggia. Quella vecchia volpe di Ranieri colpisce subito: a inizio secondo tempo inserisce Shomurodov passando al 4-4-2 ed è proprio l’uzbeko, sugli sviluppi di un calcio d’angolo, a firmare la rete dell’1-1 tre minuti dopo la ripresa del gioco.