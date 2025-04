Como sbanca 3-1 Monza, ormai ad un passo dalla retrocessione

Il Como espugna il campo del Monza e si avvicina alla salvezza. Con il 3-1 maturato oggi, la formazione di Cesc Fabregas sale a 33 punti in classifica: l’aritmetica non dà ancora certezze, ma il +10 sull’Empoli terzultimo è un margine di sicurezza decisamente rassicurante a sette giornate dalla fine del campionato di Serie A. Decisamente meno positiva la graduatoria, vista dall’ottica della formazione di Alessandro Nesta, con 10 punti di ritardo rispetto al Lecce quartultimo.





Si ferma l’Inter! Il Parma rimonta il 2-2 e spreca anche la palla-gol per vincerla

Sorpresa clamorosa al Tardini. L’Inter, avanti di due gol all’intervallo, si fa riprendere dal Parma nel secondo tempo e pareggia 2-2. Ad aprire le danze è Darmian, che si avventa su uno scarico di Dimarco dalla sinistra. Palo-gol e 1-0. Poco prima della fine della prima frazione il raddoppio di Thuram: Mkhitaryan scatta alle spalle della difesa e serve Thuram, il francese a centro area non colpisce bene il pallone ma riesce ugualmente a battere Suzuki.

Nella ripresa cambia tutto. Il Parma all'ora di gioco firma il 2-1 che riapre i discorsi con Bernabé. 9 minuti più tardi arriva il definitivo 2-2, tutto farina del sacco di Ondrejka, che parte palla al piede dopo aver ricevuto da Pellegrino, puntando Acerbi e Darmian. La sua conclusione di mancino viene sporcata proprio dal difensore centrale, senza lasciare possibilità di replica a Sommer. L’ultima grande chance della partita è per Pellegrino, che brucia Acerbi e manca di un soffio la porta difesa da Sommer. Termina così in pareggio al Tardini. Due punti persi per l’Inter che rischiano di pesare tantissimo in chiave scudetto.





CLASSIFICA - L’Inter non allunga! Che occasione per il Napoli a Bologna

Il Parma riacciuffa l'Inter nel 31° turno di Serie A, portandosi a +4 sulla zona rossa della classifica. Mezzo passo falso per la truppa di mister Inzaghi, che in caso di vittoria del Napoli a Bologna resterebbe comunque prima ma con una sola lunghezza di vantaggio. Di seguito la graduatoria aggiornata del massimo campionato italiano.





Milan-Fiorentina 2-2

Finisce 2-2 la sfida di San Siro tra Milan e Fiorentina, valida per la 31esima giornata di Serie A: un punto a testa che serve a poco per le ambizioni europee di Conceiçao e Palladino. I viola partono fortissimo e dopo 10' sono già avanti 0-2 grazie all'autogol di Thiaw, ispirato da Gudmundsson, e alla rete del solito Kean. I rossoneri però non mollano, accorciano con Abraham a metà del primo tempo e trovano il pari con Jovic nel secondo. Grandi protagonisti anche De Gea e Maignan, autori di interventi strepitosi in una serata ricchissima di occasioni e spettacolo. All'89' annullato il 3-2 a Dodo per fuorigioco, dopo che nei primi 45 minuti era stato annullato un gol a Ranieri, per un fallo precedente di Parisi.





Le probabili formazioni di Bologna-Napoli: riecco McTominay, la scelta sul modulo

Il Napoli di Antonio Conte prepara la 31ª giornata di Serie A: gli azzurri saranno ospiti del Bologna di Vincenzo Italiano, al Dall'Ara lunedì alle ore 20:45. I felsinei sono probabilmente la squadra più in forma del momento e rappresentano un grosso ostacolo sull'inseguimento scudetto del Napoli: se i partenopei però riusciranno ad uscirne con i tre punti, potranno davvero credere al tricolore avendo poi un calendario relativamente in discesa, con tutte squadre della parte destra della classifica.

Le ultime sul Napoli

Antonio Conte contro il Milan è tornato al 4-3-3 con ottimi risultati, il tecnico confermerà quest'assetto. Tra i pali Meret, pacchetto difensivo composto da Di Lorenzo e Olivera terzini e in mezzo Rrahmani e Buongiorno. A centrocampo torna McTominay dopo lo stato influenzale che lo aveva costretto al forfait, completano Lobotka e Anguissa anche se Gilmour è in grande spolvero con e insidia una delle due mezz'ali. Davanti insieme a Lukaku e Politano si va verso la conferma di David Neres, c'è l'opzione Raspadori per passare al 4-4-2 ma al momento è più indietro nel ballottaggio. Sensazioni positive per la convocazione di Spinazzola.

Le ultime sul Bologna

Vincenzo Italiano darà fiducia in gran parte agli uomini del successo in Coppa Italia. Dunque 4-2-3-1 con in porta il ballottaggio Skorupski-Ravaglia, la linea di difesa a destra presenta Holm dopo lo stop di Calabria, a sinistra Miranda e al centro si candida Casale per affiancare Beukema. In cabina di regia agirà il duo Ferguson-Freuler, batteria di trequartisti composta da Orsolini, Odgaard e Ndoye; occhio a Cambiaghi che scalpita e può scalzare lo svizzero. Per il ruolo di centravanti, Castro è tornato ad allenarsi in gruppo ed è favorito su Dallinga.

Stadio Renato Dall'Ara (Bologna) lunedì 7 aprile ore 20:45

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Olivera; Anguissa, Lobotka, McTominay; Politano, Lukaku, Neres. Allenatore: Antonio Conte

Ballottaggi: McTominay-Gilmour 70-30%, Neres-Raspadori 60-40%

Diffidati: Di Lorenzo, Anguissa

Indisponibili: Contini

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Holm, Beukema, Casale, Miranda; Freuler, Ferguson; Orsolini, Odgaard, Ndoye; Castro. Allenatore: Vincenzo Italiano

Ballottaggi: Skorupski-Ravaglia 55-45%, Casale-Lucumi 60-40%, Ndoye-Cambiaghi 55-45%, Castro-Dallinga 55-45%

Diffidati: Pobega

Indisponibili: Calabria



I numeri incredibili del Bologna: 6 successi di fila in casa e nessuno con più gol nel 2025

I numeri del Bologna che insegue un'incredibile conferma in Champions League iniziano ad essere decisamente sorprendenti. La squadra di Vincenzo Italiano ha vinto le ultime cinque partite di campionato e - riferisce Opta - soltanto tre volt gli emiliani hanno ottenuto più successi di fila nella loro storia in Serie A: sei tra febbraio e marzo 2024 con Thiago Motta allenatore; sei tra aprile e maggio 1967 con Luis Carniglia e 10 tra novembre 1963 e febbraio 1964 con Fulvio Bernardini.

Non solo. Il Bologna è reduce da sei successi consecutivi al Dall’Ara in campionato; l’ultima volta in cui i rossoblù hanno vinto più partite casalinghe di fila in Serie A risale al periodo tra marzo e agosto 2019 (otto in quel caso, con Sinisa Mihajlovic alla guida). Nel 2025, il Bologna è la squadra che ha segnato più gol (25) in Serie A; inoltre, nel nuovo anno solare, soltanto la Roma ha guadagnato più punti (32) degli emiliani (28 in 13 match – 8V, 4N, 1P) nel torneo.



Kvara al primo titolo al Psg, oggi il punto per la (scontata) vittoria in Ligue 1 senza rivali

Un punto per la festa. E' quello che manca al Paris Saint-Germain di Luis Hernique per laurearsi campione di Francia con ben sei turni di anticipo. I rossoblù della capitale dovranno almeno pareggiare oggi in casa contro l'Angers per brindare al titolo. Luis Enrique ha così parlato ieri in conferenza stampa: "Ripeto quello che ho già detto nelle scorse settimane: siamo campioni virtuali, ma il campionato non finirà sabato. Ci sono diversi record da battere, che ci consentiranno di prepararci al meglio per le altre partite.

Cercheremo di essere il più competitivi possibile. Naturalmente festeggeremo il titolo con i nostri tifosi alla fine della partita, se riusciremo a farlo sabato. È una grande motivazione vincere la Ligue 1, in casa, davanti ai nostri tifosi. Sarebbe un momento speciale, vogliamo essere pronti. Imbattibilità? Ci sono record che fino a oggi non mi interessavano. Ora c'è l'idea di essere imbattuti questa stagione, per esempio. Questo ci permetterà di preparare meglio la fine della stagione.

Sono sempre ottimista. Possiamo sempre migliorare, individualmente e collettivamente. Cambiamo le cose, è molto difficile raggiungere il livello ottimale in uno sport di squadra. Quando ci prepariamo per la stagione, pianifichiamo anche di adattarci. Sono stato criticato per aver fatto turnover, ma ha pagato. La Coppa di Francia? Questa finale di Coppa di Francia significa molto. È un obiettivo che ci siamo prefissati dall'inizio della stagione. Giocare allo Stade de France con i nostri tifosi sarà meraviglioso. Siamo felici".