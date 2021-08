Ogni weekend d'estate, con gli amici, in totale relax, si può viverlo al #Costez Summer Club di Telgate (BG), uno dei luoghi di ritrovo più amati da ragazze e ragazzi tra Bergamo, Brescia, Valli, Franciacorta (etc).

Come spiega sui social giustamente lo staff del #Costez, è presto per tornare alla normalità ma è ora di rincominciare a vedersi! Musica, drink, show, sorrisi... Tutto questo c'è ed è già abbastanza. Per ora però #Costez è aperto come bar con musica e non è ancora possibile ballare. Il locale è aperto dalle 23 alle 4, ogni venerdì, sabato e prefestivi.

I party vengono spesso dedicati a canzoni del momento. Quello di venerdì 6 agosto si chiama "Mi fai impazzire" come il grande successo di Blanco e Sfera Ebbasta, una canzone decisamente energica e divertente.

Tra i partner della nuova stagione di #Costez Summer Club, ecco SEAT Bergamo, Padoin Fashion Deluxe, My Wellness Studio, Touchdown Abbigliamento Grassobbio, Perosino Abbigliamento Cazzago s/m, Hotel Costez Cazzago s/m, iLMYO – il tuo Clipper personalizzato, Ottica Foppa Grassobbio / Palazzolo, Grey Goose, Apelungo.

#Costez Summer Club di Telgate (BG) c/o Nikita

ogni venerdì, sabato e prefestivi

Ingresso Uomo/Donna 12€ con Drink, dalle 23 alle 4

via dei Morenghi 2 - Telgate (BG)

info: 3480978529 (Bobe)

https://www.instagram.com/costez_official/