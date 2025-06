Il miliardario Elon Musk ha scatenato un vero e proprio terremoto politico martedì, definendo "un abominio disgustoso" il disegno di legge sulle tasse e sulla spesa promosso dal presidente Donald Trump. In un post al vetriolo sulla piattaforma X, Musk ha criticato duramente la Camera per aver approvato una misura che, secondo lui, aggraverà ulteriormente il già immenso deficit federale.

"Mi dispiace, ma non ce la faccio più. Questo enorme, scandaloso, inutile disegno di legge sulla spesa del Congresso è un abominio disgustoso", ha scritto Musk, aggiungendo: "Vergogna a chi ha votato a favore: sapete di aver sbagliato. Lo sapete".

