*_©Angelo Antonio Messina

CASA SURACE : "LA RIUNIONE DI CONDOMINIO. Tutti sotto lo stesso tetto".

In un'epoca in cui il teatro sta cercando di ritrovare una connessione autentica con il pubblico, Casa Surace emerge come un faro di freschezza e vitalità. Con lo spettacolo “La riunione di condominio”, i fondatori Simone Petrella, Alessio Strazzullo e Daniele Pugliese, insieme al regista Paolo Ruffini, riescono a catturare l'essenza di un'Italia che, nonostante le sue divisioni, trova sempre il modo di unirsi sotto lo stesso tetto. Questo lavoro rappresenta non solo una celebrazione dei dieci anni della factory, ma anche un manifesto culturale e sociale che invita alla riflessione attraverso il riso.

Il condominio è un simbolo della vita urbana contemporanea: un luogo dove diverse generazioni, culture e caratteri si intrecciano quotidianamente. Lo spettacolo di Casa Surace riesce a trasformare un'assemblea condominiale, di solito vista come un momento noioso e burocratico, in un evento esilarante e ricco di significato. Ogni personaggio porta con sé le proprie peculiarità, che diventano il motore di una comicità brillante capace di far emergere vizi e virtù degli italiani.

I protagonisti, interpretati da Antonella Morea, Riccardo Betteghella e Daniele Pugliese, offrono performance straordinarie che incarnano un’umanità autentica e palpabile. Mamma Antonella, nella sua affettuosa irruenza, diventa il punto di riferimento per un pubblico che si riconosce in lei, evocando la figura materna che sempre cerca di tenere unite le famiglie, perfino quelle più disunite. Le battute sagaci e i dialoghi frizzanti portano in scena una satira sociale che rispecchia le contraddizioni della nostra società, rendendo il tutto estremamente identificabile.

Uno degli aspetti più affascinanti di “La riunione di condominio” è la sua capacità di coinvolgere il pubblico in un'esperienza partecipativa. Non è solo un’imposizione di intrattenimento, ma piuttosto un invito a far parte di una comunità temporanea che si ritrova attraente e cha vibrante. Gli spettatori vengono invitati a interagire con i personaggi, rompendone la quarta parete e creando un legame diretto con ciò che accade sul palco. Questo approccio non solo rende la performance più viva, ma permette anche di riflettere su tematiche universali come comunità, appartenenza, e solidarietà.

La riunione condominiale, quindi, diventa una sorta di rituale collettivo in cui tra risate e provocazioni emergono situazioni familiari e quotidiane, destinate a colpire nel segno. La comicità di Casa Surace riesce a mescolare momenti di serietà con ironia, mantenendo sempre un ritmo incalzante che invita il pubblico a riflettere sulla propria realtà.

La scenografia e i dettagli visivi contribuiscono a creare un'atmosfera calda e avvolgente, che ricorda gli ambienti familiari tipici del Sud Italia. Il profumo del fritto, evocato magistralmente nel testo, diventa simbolo di convivialità e tradizione, un chiaro richiamo ai pranzi domenicali in famiglia. Casa Surace riesce a riprodurre questa sensazione tangibile sul palco, facendo sentire il pubblico a proprio agio e parte di un qualcosa di più grande.

Le tematiche trattate non rimangono limitate a una mera caricatura dei personaggi, ma si estendono a considerazioni più profonde sulla vita quotidiana, i sacrifici e le gioie dell'essere italiani. L’opera affronta questioni sociali importanti, come la xenofobia e l’emarginazione, utilizzando la satira per veicolare messaggi potenti, senza mai scendere nell'ovvio.

Nel corso dello spettacolo, la comicità diventa un mezzo di coesione sociale, permettendo di esplorare le differenze tra i vari personaggi e, per estensione, tra le varie anime dell'Italia. Anche quando le discussioni iniziano a degenerare e i conflitti sembrano insormontabili, “La riunione di condominio” sottolinea un concetto fondamentale: alla fine, le differenze possono essere celebrate anziché stigmatizzate.

Questo messaggio di unità è particolarmente rilevante in un periodo storico in cui le polarizzazioni sociali sono all’ordine del giorno. Casa Surace riesce a rappresentare, con delicatezza e rispetto, l’importanza della diversità all’interno di una comunità, mostrando che ogni voce ha il suo valore e che ogni conflitto può portare a una crescita comune.

“La riunione di condominio” di Casa Surace è molto più di uno spettacolo teatrale: è un appello a riconnettersi, a trovare forza nella comunità e a celebrare la bellezza del vivere insieme. In un mondo che frequentemente sembra diviso, questo lavoro creativo riesce a trasmettere un messaggio chiaro e forte: le differenze possono essere una fonte di ricchezza.

La professionalità degli artisti, unita a un impeccabile lavoro di regia e scrittura, darà vita a una performance che lascerà il pubblico non solo divertito, ma anche arricchito culturalmente e emotivamente. “La riunione di condominio” si rivela così una preziosa occasione di riflessione, un viaggio nel cuore pulsante dell’Italia, una festa che permetteva di ridere, di piangere e, soprattutto, di sentirsi parte di qualcosa di veramente significativo.

12 giugno 2025 ore 20,45



Vera Produzione

presenta

CASA SURACE

LA RIUNIONE DI CONDOMINIO

Tutti sotto lo stesso tetto

di Simone Petrella, Alessio Strazzullo, Daniele Pugliese

con Antonella Morea, Riccardo Betteghella, Daniele Pugliese

regia Paolo Ruffini

IN OCCASIONE DEL 10° ANNIVERSARIO DALLA FONDAZIONE

CASA SURACE SBARCA A TEATRO CON

“LA RIUNIONE DI CONDOMINIO”

UNO SPETTACOLO CHE PROFUMA DI FRITTO E DI VITA VERA!

