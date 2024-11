Il progetto della Metro C di Roma, una delle principali infrastrutture di trasporto per la Capitale, ha subito un nuovo stop con la recente bocciatura degli emendamenti proposti dall'opposizione per finanziare la tratta T1.

Questo segmento, destinato a collegare l'attuale capolinea con il centro storico, rappresenta una sezione strategica per potenziare l’accesso al cuore della città e alleviare la pressione sulle linee di superficie.

La scelta di non approvare il rifinanziamento ha generato forti reazioni, soprattutto da parte del Partito Democratico, che ha criticato apertamente la decisione del governo, sostenendo che dimostri una scarsa considerazione verso le necessità di Roma e dei suoi abitanti.

Secondo il PD, questa mossa contrasta con le dichiarazioni di vicinanza alla città della Presidente Meloni, che, a loro dire, si dimostra “romana solo a parole”.

L’interruzione del finanziamento, osservano alcuni esperti, potrebbe compromettere i tempi di realizzazione di un’opera cruciale per ridurre il traffico e migliorare la sostenibilità urbana.