Il tema dei salari e delle pensioni in Italia sembra essere ormai relegato ai margini del dibattito politico, a dispetto delle gravi difficoltà che milioni di italiani affrontano quotidianamente. Secondo il Rapporto mondiale sui salari dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro (ILO), i salari reali in Italia sono inferiori di 8,7 punti rispetto al 2008, un dato che rende evidente come, nonostante la crescita nel 2024, i guadagni degli italiani non siano riusciti a recuperare le perdite accumulate a causa dell’inflazione alta degli anni precedenti. Anzi, l’Italia si distingue negativamente tra i Paesi del G20, con una dinamica salariale che appare costantemente in declino.

Nonostante questa allarmante realtà, la classe politica italiana sembra concentrarsi su questioni lontane dalla vita quotidiana degli italiani, come il dibattito su fascismo e antifascismo, o su temi storici, ma ormai relegati alla notte dei tempi, come Ventotene, simboli della Resistenza e della nascita della Repubblica Italiana. Se da un lato è importante mantenere viva la memoria storica, dall’altro, la situazione attuale del Paese esige una risposta concreta e immediata alle difficoltà economiche che gravano sulla popolazione.

I numeri parlano chiaro. Nonostante i tentativi di recupero nel 2024, i salari reali italiani continuano a essere tra i più bassi in Europa, con un dato che segnala una perdita del potere d’acquisto che non trova precedenti. Questo è il risultato di politiche salariali inadeguate e di una crescita economica che non è riuscita a tradursi in miglioramenti tangibili per la maggioranza dei cittadini.

Se si guarda al passato, la situazione appare ancora più tragica: nel 2008, i salari reali erano superiori rispetto ad oggi, segno che non solo non si è registrata una crescita, ma che l’Italia ha perso terreno anche rispetto ad altri Paesi sviluppati. A peggiorare il quadro, l’inflazione galoppante degli ultimi anni ha ulteriormente eroso il potere d’acquisto degli italiani, impedendo qualsiasi recupero significativo.

Anche sul fronte delle pensioni la situazione non è migliore. Durante la campagna elettorale, i partiti al governo avevano promesso una riforma pensionistica che avrebbe migliorato le condizioni di vita degli anziani e garantito una maggiore equità. Tuttavia, a distanza di tempo, queste promesse sono rimaste in gran parte sulla carta, con un sistema pensionistico che fatica a rispondere alle necessità di una popolazione che invecchia.

Il tema delle pensioni, che in molti paesi europei è diventato centrale nelle politiche economiche, è stato messo da parte in Italia, dove i dibattiti si concentrano più sulle divisioni ideologiche che su come garantire un futuro dignitoso a chi ha lavorato una vita intera. La promessa di riforme pensionistiche concrete sembra essere sempre più lontana. L’asticella dell’età pensionabile si sta alzando di ano in anno fino ai 70 anni, mentre il divario tra chi ha pensioni adeguate e chi invece vive con pensioni al di sotto della soglia di povertà continua ad allargarsi.

Le statistiche non lasciano spazio a interpretazioni: l’Italia è in ritardo rispetto ad altri Paesi del G20 in termini di salari e pensioni. La politica italiana, però, sembra ignorare queste cifre, distraendosi su questioni che non risolvono i problemi concreti dei cittadini. È urgente un cambiamento di approccio: il governo e l’opposizione devono mettere da parte le divisioni ideologiche e concentrarsi su politiche che possano aumentare il potere d’acquisto, migliorare le condizioni salariali e riformare il sistema pensionistico.

Le risposte a queste sfide devono essere immediate e basate su misure concrete, come il rafforzamento del sistema di contrattazione collettiva, il potenziamento delle politiche di sostegno ai pensionati e l’adozione di politiche fiscali più giuste e mirate. Solo in questo modo l’Italia potrà riprendersi da un decennio di stagnazione economica e tornare ad essere un Paese in cui i cittadini possano vivere dignitosamente, senza dover temere per il loro futuro economico.

In conclusione, il governo e l’opposizione devono smettere di rimandare e concentrarsi sulle priorità reali degli italiani. La questione salariale e pensionistica non può più essere ignorata.