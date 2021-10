Il 29 Ottobre 2021 esce il nuovo singolo dei Funk the Sound, che dopo gli ottimi risultati delle release precedenti continuano a regalare un gran bel sound al pianeta su Jackpot Records. E ovviamente, visto il nome di questo progetto, è un sound decisamente ricco di groove e funk. Questa volta infatti Funk the Sound propongono "Superstition", il super classico di quel genio di Stevie Wonder in una loro scatenata ed innovativa versione perfetta per i club e non solo. La voce è intensa, effettata quanto basta, e mette addosso una gran voglia di muoversi a tempo.

Jackpot Records nasce nel 2018 da un'idea dei DJs Davide Svezza (http://www.davidesvezza.com) e Sandro Bani (http://www.sandrobani.it/). L'obiettivo della Label è di unire il mondo della house music e del clubbing a 360°… e progetti come "Funk the Sound" sono perfettamente perfetti per lo scopo. Release come le precedenti di The Funk Sound, ovvero "I love America" e "To be real" sono perfette per muoversi a tempo verso il futuro… senza dimenticarsi del funk e del passato.

Chi in questo strano autunno 2021 si sente un po' così ha una scelta molto facile davanti a sé: cliccare su Spotify e lasciarsi andare al ritmo di Jackpot Records, tutto raccolto in una playlist che non dà scampo: bisogna muoversi a tempo, magari con calice di qualcosa di buon in mano.

Jackpot Records, la playlist su Spotify

https://open.spotify.com/playlist/1fdiWucS3XXvNL9HdOjyZD?si=5a4bf409dfc04796

