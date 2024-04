"Se l'amore è solo un brutto vizio non c'è fine ma solo un altro inizio”, è questo uno dei versi di "Fino al Blackout" il nuovo singolo della cantante e rapper italiana Baby K, in uscita oggi venerdì 19 aprile, dopo il successo del singolo "M'ama non m'ama" pubblicato la scorsa estate.

La stessa artista ha pubblicato qualche giorno fa sui social un lungo messaggio indirizzato ai suoi fans in cui racconta di essersi presa un periodo di pausa dai social riflettendo su sé stessa e sulla sua carriera musicale.

Baby K ringrazia le persone che l'hanno seguita nel suo percorso musicale in questi anni promettendo a tutti che è pronta a ripartire e affermando che la diversità è un'arma, la fonte che ci rende unici. L'artista racconta che in questi mesi ha lavorato in silenzio perché quando ci allontaniamo dal chiasso il nostro spirito ha modo di comunicare con la nostra mente.

Il singolo è stato scritto dalla stessa Baby K e prodotto dal musicista e dj italiano Macs.

Baby K (pseudonimo di Claudia Judith Nahum) è nata a Singapore il 5 febbraio 1983. Dopo alcuni singoli pubblicati tra il 2008 e il 2012, pubblica l'album "Una seria" che contiene il brano "Killer" in duetto con Tiziano Ferro e che ottiene un buon successo arrivando decimo nel Top singoli.

Nel 2015 pubblica il singolo "Roma-Bangkok" in duetto con Giusy Ferreri che raggiunge le 500000 copie vendute in Italia grazie al quale le due artiste ottengono un disco diamante. Baby K è inoltre la prima cantante italiana ad aver raggiunto il miliardo di visualizzazioni sul suo canale YouTube.