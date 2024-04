"Ora che sono cresciuta so che cosa merito...; pensi davvero m'innamorerò di un illusione?”, sono questi alcuni versi di "Illusion" il nuovo singolo della cantante britannica Dua Lipa in uscita l'11 aprile e che fa parte del suo terzo album in studio "Radical Optimism".

Dopo il successo del singolo "Training Season", pubblicato lo scorso 16 febbraio e che è entrato nelle top ten delle classifiche musicali di ben 8 paesi tra cui Russia, Belgio e Bulgaria, l'artista lancia il nuovo brano prodotto da Kevin Parker, su etichetta discografica Warner Music.

Il testo della canzone parla della crescita personale ed emotiva che permette di prendere consapevolezza dei propri sentimenti e degli errori del passato per riuscire a distinguere l'amore da un illusione. Il singolo è stato scritto da Dua Lipa in collaborazione con Kevin Parker, Danny L Harle, Caroline Ailin, Tobias Jesso Jr. e fa parte del genere musicale Pop, Uk pop.

Dua Lipa è nata a Londra il 22 Agosto 1995, il successo musicale arriva nel 2015 con la pubblicazione del singolo "Be The One". Nel 2019 vince il primo Grammy Award della sua carriera come miglior artista esordiente. Il prossimo 3 Maggio uscirà il suo terzo album in studio "Radical Optimism".