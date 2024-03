Sabato 30 marzo, domenica 31 marzo e lunedì 1º aprile, al via, dalla Royal Albert Hall di Londra, il tour internazionale “Overdose D’Amore World Wild Tour”, di Zucchero "Sugar" Fornaciari.

Ad accompagnarlo, sul palco, la sua fedele super band internazionale composta da Polo Jones (Musical director, bass), Kat Dyson (guitars, bvs), Peter Vettese (hammond, piano and synth), Mario Schilirò (guitars), Adriano Molinari (drums), Nicola Peruch (keyboards), Monica Mz Carter (drums, percussions), James Thompson (horns, bvs), Lazaro Amauri Oviedo Dilout (horns), Carlos Minoso (horns) e Oma Jali (backing vocals).

Dopo i tre concerti, alla Royal Albert Hall, l’“Overdose D’Amore World Wild Tour” proseguirà in Danimarca, Svezia, Norvegia, Finlandia, Estonia, Lettonia, Lituania, Bulgaria, Stati Uniti, Canada, Francia, Monaco, Germania, Paesi Bassi, Austria, Slovacchia e altri paesi, in via di definizione, passando per l’Italia, con 5 imperdibili eventi, negli stadi italiani (prodotti da Friends & Partners):

23 giugno al Bluenergy Stadium – Stadio Friuli di Udine;

27 giugno allo Stadio Dall'Ara di Bologna;

30 giugno allo Stadio Franco Scoglio di Messina;

2 luglio allo Stadio Adriatico Giovanni Cornacchia di Pescara;

4 luglio allo Stadio San Siro di Milano.

I biglietti, per le date di Udine, Bologna e Milano, sono disponibili, su Ticketone.it e nei punti di vendita abituali. Quelli, per la data di Pescara, su Ticketone.it, Ciaotickets e nei punti di vendita abituali. Quelli, per la data di Messina, su Ticketone.it, Ciaotickets e Box Office Sicilia e nei punti di vendita abituali.

Per ulteriori informazioni, consultare il sito: http://www.friendsandpartners.it/

Radio Italia è la radio ufficiale delle date italiane dell’“Overdose D’Amore”.

Frecciarossa è treno ufficiale, del tour negli Stadi di Zucchero.

Tra i maggiori interpreti, del rock blues, in Italia, Zucchero (all’anagrafe Adelmo Fornaciari), nella sua carriera, ha venduto oltre 60 milioni di dischi, di cui 8 milioni con l’album “Oro, Incenso & Birra”. Oltre a essere il primo artista occidentale a essersi esibito al Cremlino, dopo la caduta del muro di Berlino, Zucchero è anche l’unico artista italiano ad aver partecipato al Festival di Woodstock, nel 1994, a tutti gli eventi del 46664, per Nelson Mandela, di cui è Ambasciatore e al Freddie Mercury Tribute, nel 1992. Sempre nel 1992, Zucchero e Luciano Pavarotti condividono l’ideazione del gala di beneficenza Pavarotti & Friends. La prima edizione, trasmessa in diretta mondiale, dà il via a una serie di concerti di beneficenza annuali che sono continuati fino al 2003.

Nel 1999, partecipa al Festival Di IMST, in Austria, esibendosi davanti a 200.000 persone, dopo Bryan Adams e, prima, dei Rolling Stones. Sempre lo stesso anno, viene invitato, da Bono, degli U2, a suonare al Gala di beneficenza Net Aid, a New York, trasmesso in tutto il mondo. Zucchero partecipa anche a due edizioni del Rainforest Fund (1997 e 2019), il concerto benefico organizzato da Sting, insieme alla moglie Trudie Styler, per proteggere le foreste pluviali, nel mondo, e difendere i diritti umani delle popolazioni indigene che vi abitano.



Nel corso della sua carriera, ha suonato in 5 continenti, 69 Stati, 650 città, toccando destinazioni uniche come Oman, Mauritius, Thaiti, New Caledonia, Armenia, Nuova Zelanda e molte altre. Nel 2004, si è esibito alla Royal Albert Hall, con un evento memorabile, in cui ha ospitato, sul palco, colleghi di grande fama internazionale, tra cui Luciano Pavarotti, Eric Clapton, Brian May, Solomon Burke e Dolores O'Riordan. Il concerto è stato pubblicato, in dvd, con il titolo “Live At The Royal Albert Hall”. Nel 2007, è stato nominato ai Grammy, con Billy Preston ed Eric Clapton, come Best R&B Traditional Vocal Collaboration.

Il suo concerto, nel dicembre 2012, all'Istituto Superiore di Arte di L'Avana, con oltre 80.000 persone, è stato definito il più grande live mai tenuto da un cantante straniero, a Cuba, sotto embargo. Con oltre 65.000 persone presenti, a luglio 2018, si è esibito ad Hyde Park, in occasione del British Summer Time di Londra, accanto ad artisti internazionali del calibro di Eric Clapton, Santana, Steve Winwood.

Zucchero, nel corso del 2020, insieme alle più grandi star internazionali, ha partecipato al live streaming mondiale “One World: Together At Home” (a sostegno dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, nella lotta al Covid-19), si è fatto portavoce di un messaggio universale, in occasione del 50° anniversario della Giornata Mondiale della Terra, suonando, davanti ad un Colosseo deserto, l’inedito “Canta La Vita”, tratto da “Let Your Love Be Known” , di Bono, con il testo in italiano, a firma di Zucchero e, in featuring, con Bono. E, ancora, ha inviato un messaggio di speranza, che ha fatto il giro del mondo, eseguendo, in una magica e desolata Piazza San Marco, a Venezia, il brano “Amore Adesso! ”, adattamento della canzone “No Time For Love Like Now”, di Michael Stipe e Aaron Dessner, con testo, in italiano, a firma di Zucchero. Inoltre, ha pubblicato l’emozionante duetto “September” insieme a Sting, brano inserito nell’album di Zucchero “D.O.C. Deluxe” (doppio CD contenente tutte le canzoni di “D.O.C” e 6 nuovi brani) e in quello di Sting, “Duets”.

A maggio 2021, esce “Inacustico D.O.C. & More”, primo progetto interamente acustico della carriera di Zucchero e, durante l’estate 2021, Zucchero realizza una serie di concerti, in acustico, in Italia e all’estero, nonostante le capienze ridotte, a causa delle restrizioni, da Covid-19. A novembre 2021, esce “Discover”, il primo progetto di cover di Zucchero, che vanta le collaborazioni con Bono, Elisa e Mahmood e il duetto virtuale con Fabrizio De André. A dicembre, esce, nelle sale, “SING 2 – Sempre Più Forte”, in cui Zucchero si mette alla prova nel doppiaggio, prestando la voce al personaggio Clay Calloway. Da aprile ad ottobre 2022, Zucchero torna live, con 80 concerti, in tutto il mondo, con il suo “World Wild Tour”, con cui fa tappa in Italia, all’Arena di Verona, con ben 14 concerti.

La sua musica si è estesa, oltre i confini nazionali, grazie anche alle numerose collaborazioni, con artisti internazionali, del calibro di Bryan Adams, Al Green, The Blues Brothers, Solomon Burke, Dolores O’Riordan, Rufus Thomas, Johnny Hallyday, Tony Childs, Sheryl Crow, Tom Jones, Scorpions, Bono, Sting, Jeff Beck, Ray Charles, Billy Preston, Eric Clapton, Joe Cocker, Elvis Costello, Miles Davis, Peter Gabriel, Paul Young, John Lee Hooker, B.B. King, Mark Knopfler, Brian May, Luciano Pavarotti, Ennio Morricone, Andrea Bocelli, Iggy Pop, Queen, Manà, Alejandro Sanz e molti altri.

http://www.zucchero.it/