Il 25 aprile esce, in digitale, il nuovo singolo "Love Will Survive"(Columbia Records/ Sony Music), cantato dall’icona mondiale della musica, vincitrice di Emmy, Grammy, Oscar e Tony Award come cantante, compositrice, attrice, scrittrice e regista, Barbra Streisand che ha registrato il brano, di chiusura, della prossima serie originale di Sky e Peacock, "The Tattooist Of Auschwitz". Questo è il primo brano di Streisand, per una serie televisiva, che verrà lanciata, a livello mondiale, il 2 maggio.

La canzone è prodotta dai pluripremiati vincitori, del Grammy, Walter Afanasieff e Peter Asher. Mentre Barbra Streisand, Jay Landers e Russell Emanuel sono i produttori esecutivi.

"Love Will Survive" è composta da Hans Zimmer, vincitore di due premi Oscar, in collaborazione con la nominata, all'Emmy, Kara Talve, parte del collettivo di compositori Bleeding Fingers Music e il vincitore, del Grammy, Walter Afanasieff, con testi di Charlie Midnight, nominato ai Grammy e ai Golden Globe. Zimmer e Talve hanno anche composto la colonna sonora originale della prossima serie, che vede protagonisti Harvey Keitel, Melanie Lynskey, Jonah Hauer-King, Anna Próchniak e Jonas Nay.

Barbra Streisand, la cui carriera spazia, oltre sei decenni, e include successi mondiali, vincitrice di numerosi premi, come la sua stessa composizione "Evergreen", "The Way We Were" e "Woman In Love", è accompagnata dalla prestigiosa London Symphony Orchestra diretta da William Ross.

«A causa dell'aumento dell'antisemitismo, in tutto il mondo, oggi, ho voluto cantare “Love Will Survive”, per ricordare i sei milioni di anime che sono state perdute meno di 80 anni fa – dichiara Barbra Streisand – E per dire che, anche nei momenti più bui, il potere dell'amore può trionfare e perdurare».

"The Tattooist Of Auschwitz" è la storia di un uomo, Lali (Hauer-King), un ebreo slovacco che, nel 1942, fu deportato ad Auschwitz, il campo di concentramento, dove più di un milione di ebrei furono assassinati durante l'Olocausto.

Poco dopo essere arrivato, Lali diventa uno dei tatuatori del campo, incaricato di mettere i numeri di identificazione sulle braccia dei prigionieri. Durante questo lavoro, incontra Gita e, tra loro, nasce un amore speciale, nonostante le terribili circostanze. La loro storia diventa un esempio di coraggio e resilienza. Nonostante la costante minaccia, da parte di un ufficiale nazista, Stefan Baretzki, Lali e Gita si impegnano a proteggersi reciprocamente. Circa 60 anni dopo, Lali, ormai anziano, incontra Heather Morris, una giovane scrittrice. Lali trova il coraggio di condividere la sua storia, con il mondo, affrontando i fantasmi del suo passato e rivivendo i momenti d'amore vissuti nei momenti più bui.

«Barbra Streisand è una delle artiste più rinomate al mondo e siamo, profondamente, onorati di lavorare, con lei – aggiunge Claire Mundell, produttore esecutivo per Synchronicity Films - Barbra e il suo team hanno creato la canzone più bella, basata sul tema principale dello serie di Hans e Kara e riassume il messaggio chiave della serie - l'amore sopravviverà. Registrare la canzone, con le iconiche vocals di Barbra e William Ross, che dirige la LSO, agli Abbey Road Studios, è stato un momento indimenticabile e un ricordo che custodirò per sempre. Siamo entusiasti, di poter onorare la memoria di Lali e Gita, in questo modo, con questo bellissimo pezzo musicale originale».

Diretta da Tali Shalom-Ezer, "The Tattooist Of Auschwitz" è prodotta da Claire Mundell, tramite la sua società Synchronicity Films ed è prodotta in associazione con Sky Studios e All3Media International. La serie è una co-produzione per Sky e Peacock. Jacquelin Perske è produttore esecutivo e sceneggiatore principale per "The Tattooist Of Auschwitz", insieme agli sceneggiatori degli episodi Evan Placey (produttore associato) e Gabbie Asher. Serena Thompson è produttrice esecutiva per Sky Studios. NBCUniversal Global TV Distribution e All3Media International gestiscono, congiuntamente, le vendite internazionali della serie. Stan, il principale servizio di streaming locale dell'Australia, ha acquisito i diritti originali della serie, nel proprio territorio, mentre SkyShowtime ha acquisito i diritti, per Albania, Bosnia ed Erzegovina, Bulgaria, Croazia, Repubblica Ceca, Danimarca, Finlandia, Ungheria, Kosovo, Montenegro, Macedonia del Nord, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Romania, Serbia, Slovacchia, Slovenia e Svezia.

La serie sarà disponibile dal 2 maggio, su Sky Atlantic e sul servizio di streaming NOW, nel Regno Unito e in Irlanda, Italia, Germania, Austria e Svizzera, su Peacock, negli Stati Uniti e su Stan, in Australia.