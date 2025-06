Lando Norris ha fatto segnare il miglior tempo nella seconda sessione di prove libere del Gran Premio d'Austria, confermando l'ottimo stato di forma della McLaren. Il pilota britannico ha staccato il compagno di squadra Oscar Piastri e il rivale della Red Bull Max Verstappen, piazzandosi in testa alla classifica dei tempi del venerdì pomeriggio.

Dopo una prima sessione dominata da George Russell con la Mercedes — reduce da pole e vittoria in Canada — nel pomeriggio i piloti sono tornati in pista per altri 60 minuti sul tracciato del Red Bull Ring. Le condizioni erano asciutte e calde, anche se con un cielo via via più coperto.

Fin dall'inizio della FP2, Norris è stato aggressivo, fermando il cronometro sull'1:05.437 con gomme medie, un tempo sufficiente per tenere dietro Russell e Verstappen, entrambi su soft, e Piastri su gomme dure.

Non sono mancate le difficoltà: Charles Leclerc, assente nella FP1, è finito nella ghiaia alla curva 6, mentre Kimi Antonelli ha dovuto evitare un lento Lewis Hamilton alla curva 4, rischiando il contatto.

Col passare dei minuti e l'utilizzo delle gomme soft da parte di tutti i piloti, Norris ha ulteriormente abbassato il riferimento con il tempo di 1:04.580, risultando un decimo e mezzo più veloce di Piastri e tre decimi migliore di Verstappen, che ha utilizzato due set di pneumatici nuovi per projvare il time attack.

Tra le note positive anche Lance Stroll, che dopo l'operazione al polso ha mostrato segnali incoraggianti piazzandosi quarto con l'Aston Martin. Alle sue spalle Leclerc, Russell e Yuki Tsunoda, quest'ultimo a soli quattro decimi dal compagno Verstappen.

Ottima prestazione anche per il rookie di Kick Sauber, Gabriel Bortoleto, ottavo e subito davanti ad Alonso e a un Hamilton in difficoltà, che ha comunicato via radio al suo ingegnere: “Non ho proprio ritmo, amico”.

Appena fuori dalla top 10 Antonelli, seguito dalle due Racing Bulls di Liam Lawson (alle prese con un volante difettoso) e Isack Hadjar.

Pierre Gasly, 14°, è stato il primo a pagare più di un secondo di distacco da Norris, davanti alle Haas e alle Williams, con Esteban Ocon davanti ad Alex Albon, Carlos Sainz e Ollie Bearman.

Dopo due gare in zona punti in Spagna e Canada, sessione sottotono per Nico Hulkenberg, 19°, staccato di mezzo secondo dal compagno Bortoleto. Il tedesco ha lamentato via radio un feeling assente con la vettura: “Non sento amore da questa macchina”, ha detto al suo team.

Chiude la classifica Franco Colapinto, ultimo con l'Alpine.

Ora team e piloti avranno tempo per analizzare i dati raccolti e lavorare sul setup prima della terza e ultima sessione di libere, in programma sabato alle 12:30 ora locale, mentre le qualifiche inizieranno dalle ore 16:00.





Crediti immagine: x.com/F1/status/1938611029732368677/photo/2