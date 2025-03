Francesco Bagnaia si è aggiudicato inaspettatamente il Gran Premio delle Americhe 2025, terzo round del Mondiale MotoGP, trasformando una gara apparentemente in salita in una fantastica vittoria. Il pilota torinese della Ducati ha colto la sua prima vittoria stagionale – la numero 30 in carriera nella classe regina e la 40ª complessiva nel Motomondiale – approfittando di uno scivolone di Marc Marquez, protagonista di un errore decisivo al nono giro mentre dominava la corsa.

Marc Marquez, partito in pole position e autore di un avvio folgorante, sembrava in controllo assoluto della gara sul circuito di Austin. Al nono passaggio, però, un banale ma fatale errore nel settore tecnico ha fatto scivolare sull'asfalto il dominatore di questo inizio di stagione. Marquez è subito risalito in sella e con l'aiuto di un commissario è ripartito. La sua Ducati però non aveva più la pedalina di destra e gareggiare senza appoggio era praticamente impossibile, così si è ritirato dopo un paio di giri. Un ritiro amaro per Marquez, che perde così l’occasione di consolidare la leadership in classifica. Bagnaia, sull'altra Ducati ufficiale, che in precedenza aveva superato Alex Marquez (team Gresini) si è trovato al comando della gara che ha portato a termine da dominatore, tagliando il traguardo in solitaria.

Alex Marquez, si è dovuto accontentare del secondo posto e nel finale ha dovuto resistere alla pressione del terzo classificato Fabio Di Giannantonio (VR46 Ducati). A completare il poker Ducati, Franco Morbidelli (con l'altra VR46).

Dietro il plotone Ducati, Jack Miller (Yamaha Pramac) ha vinto la “gara degli altri”, chiudendo quinto dopo un duello con Marco Bezzecchi (Aprilia), sesto. Da segnalare la rimonta di Enea Bastianini (KTM Tech3), settimo, e Luca Marini (Honda ufficiale), ottavo, entrambi favoriti anche da un gran numero di cadute tra i piloti del "mid-pack".

Il risultato del GP delle Americhe ridisegna la classifica generale: Alex Marquez, con il secondo podio consecutivo, diventa il nuovo leader con un vantaggio di un solo punto sul fratello Marc. Bagnaia, balzato al terzo posto (-12), riapre i giochi per il titolo, mentre Franco Morbidelli (-32) e Fabio Di Giannantonio (-43) consolidano le loro posizioni. Restano indietro Ai Ogura e Johann Zarco (-62), seguiti da Bezzecchi (-63) e Marini (-67).

Il prossimo appuntamento per la MotoGP è sul circuito di Lusail per il GP del Qatar.