Nel fine settimana torna in pista la MotoGP con il 4° appuntamento della stagione 2025, il Gran Premio del Qatar che si disputa sui 5,4 Km del circuito di Lusail, nelle vicinanze di Doha.



Queste alcune delle dichiarazioni rilasciate alla vigilia da Francesco Bagnaia che a Austin ha conquistato la sua prima vittoria del 2025: "Mi sento bene, mi piace la pista. Siamo sempre stati competitivi qua. Ad Austin abbiamo fatto un ottimo lavoro e un passo in avanti, ma il lavoro non è finito. Dobbiamo proseguire nella stessa direzione del Texas. Ho vinto per una caduta di Marc, ne sono consapevole. Austin è sempre stata una gara difficile per me, mentre qui è sempre andata meglio. Penso che questa pista sia migliore per me, dobbiamo lavorare su frenata e ingresso in curva. Il tracciato migliorerà sessione dopo sessione, le gomme sono buone e spero di poter usare di più la soft. Tutti i piloti saranno competitivi qui, Marc e Alex Marquez saranno contendenti alla vittoria".

Marc Marquez, secondo nella classifica mondiale ad un punto dal fratello Alex, ha parlato della scivolata in Texas: "La cosa positiva è che sono caduto quando ero primo con margine, mi sono rilassato troppo e sono consapevole di ciò che è successo. Questo tipo di errore non pregiudica la mia posizione in campionato ad un solo punto dal leader. Ricominceremo da zero qui, vedremo cosa riusciremo a fare nel fine settimana. È una pista difficile, sulla carta Pecco ed Alex sono più forti di me, questo è quello che dice lo storico, però vedremo cosa riuscirò a fare, se saremo competitivi fin dall'inizio. La differenza più grande tra le varie sessioni sarà la gomma, il feeling è diverso, cambia l'umidità e sarà complicato adattarsi alle variazioni della luce solare".

La notizia di giornata è però il ritorno in pista di Jorge Martin che oggi ha ricevuto l'ultimo via libera necessario per tornare in pista: i medici lo hanno dichiarato "fit to race" e così il pilota Aprilia, campione del mondo in carica, potrà finalmente scendere in pista in una gara ufficiale anche nel 2025, dopo aver saltato i primi tre appuntamenti di Buriram, Termas de Rio Hondo e Austin a causa dei postumi dell'incidente avuto nel primo giorno dei Test di Sepang, in cui aveva riportato delle fratture alla mano e al piede, seguito da un infortunio accusato mentre si allenava ad Andorra.





Questo il Calendario del Gran Premio del Qatar:

Venerdì 27 marzo

14:45-15:30 Free Practice Nr. 1

19:00-20:00 Practice

Sabato 28 marzo

14:00-14:30 Free Practice Nr. 2

14:40-14:55 Qualifiche Nr. 1

15:05-15:20 Qualifiche Nr. 2

19:00 Gara Sprint (11 giri)

Domenica 30 marzo

14:40-14:50 Warm Up

19:00 Gran Premio (22 giri)