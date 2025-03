Il mare è sempre stato la mia casa, ma nulla mi aveva preparato alla straordinaria esperienza di circumnavigare il globo a bordo del catamarano Lo Spirito di Stella. Un viaggio che non è stato solo una sfida fisica e mentale, ma un'avventura umana senza precedenti. Come secondo a bordo, ho avuto il privilegio di vivere il mare in tutte le sue sfaccettature, affrontando tempeste e bonacce, incontrando culture diverse e scoprendo cosa significhi davvero l’inclusione.

Un Viaggio Straordinario

Partito con la missione di completare un giro del mondo inclusivo, l'equipaggio ha percorso oltre 20.000 miglia nautiche, attraversando gli oceani e toccando porti straordinari. Lo Spirito di Stella non è una barca qualunque: è il primo catamarano completamente accessibile, pensato per dimostrare che il mare appartiene a tutti. La nostra sfida non era solo quella di navigare, ma di farlo insieme, abbattendo ogni barriera e dimostrando che la disabilità non è un limite, ma solo un diverso punto di vista sulla vita.

La Vita in Mare

Vivere in mare per mesi significa adattarsi a un ritmo completamente diverso. Le giornate erano scandite dai turni di guardia, dalla manutenzione della barca, dalla gestione delle vele e dalla navigazione in condizioni spesso imprevedibili. Il Pacifico ci ha messo alla prova con la sua vastità, l’Atlantico ci ha regalato momenti di pura adrenalina, mentre il Mediterraneo è stato il ritorno a casa, carico di emozioni.

Ogni alba era un nuovo spettacolo, ogni tramonto un momento di riflessione. Abbiamo affrontato tempeste improvvise, navigato in condizioni di calma piatta e vissuto l’incredibile magia della bioluminescenza nelle notti più buie. Ma più di tutto, abbiamo imparato l’importanza dell’equipaggio: in mare, la fiducia reciproca e il lavoro di squadra fanno la differenza tra il successo e il fallimento.

Oltre la Navigazione: Un Messaggio di Inclusione

La vera essenza di questo viaggio non è stata solo la navigazione, ma il messaggio che abbiamo portato in giro per il mondo. In ogni porto, abbiamo incontrato persone che hanno trovato ispirazione nella nostra storia, dimostrando che il mare è uno spazio di libertà per chiunque. Abbiamo accolto a bordo persone con disabilità, coinvolgendole attivamente nella navigazione e mostrando loro che nulla è impossibile.

Cosa Mi Ha Insegnato Questo Viaggio

Questo giro del mondo mi ha cambiato profondamente. Ho imparato che la resilienza è la chiave per affrontare qualsiasi ostacolo, che l’oceano è il più grande maestro di vita e che ogni viaggio è prima di tutto un viaggio dentro se stessi.

Oggi, con questa esperienza nel cuore, sto portando avanti nuovi progetti nel settore della nautica, condividendo le mie competenze attraverso Mydo Agency e la mia start-up On Deck, per aiutare giovani e professionisti a entrare in questo mondo straordinario.

Il mare continua a chiamarmi, e io sono pronto a rispondere. Questa è stata solo una tappa di un viaggio molto più grande, che continua ogni giorno, con nuove sfide e nuove avventure all’orizzonte.