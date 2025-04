Dall’8 aprile 2025, Milano si prepara ad accogliere un evento che rappresenta ben più di una semplice fiera: il Salone del Mobile. Con oltre 2.100 espositori provenienti da 37 Paesi, questa manifestazione non è solo un punto di incontro per esperti e appassionati di design, ma un vero e proprio hub culturale che permea ogni angolo della città, trasformandola nella capitale mondiale del progetto.

L’edizione numero 63 del Salone del Mobile.Milano non può essere descritta senza menzionare il suo straordinario Programma Culturale, articolato in sei atti, che culminerà con “Library of Light”, un’installazione evocativa firmata dalla celebre artista britannica Es Devlin. Questa opera, allestita nel Cortile d’Onore della Pinacoteca di Brera, rappresenta un faro di sapere che invita i visitatori a riflettere sull’importanza della conoscenza. Con oltre 2.000 volumi selezionati e donati da Feltrinelli, “Library of Light” celebra un valore fondamentale del nostro tempo, promuovendo un dialogo tra arte, cultura e società.

Dal 6 al 13 aprile, l’area espositiva di Fiera Milano, Rho, si estenderà su oltre 169.000 mq, completamente sold out, per accogliere un pubblico internazionale. Quest’anno, la presenza di 168 brand che partecipano per la prima volta e di 91 che tornano dopo una pausa, dimostra la continua evoluzione e il dinamismo della manifestazione. L’afflusso di decisori, buyer, progettisti e investitori da più di 150 Paesi testimonia l’attrattiva globale del Salone, capace di attrarre professionalità e creatività da ogni angolo del pianeta.

Il Salone del Mobile sta diventando un baluardo per l’industria del design, non solo per il numero di operatori coinvolti, ma anche per il fatturato complessivo e la qualità delle proposte. Questo evento si pone come un palcoscenico ideale dove le migliori manifatture possono mostrare le proprie innovazioni, creando connessioni preziose tra produttori e mercati internazionali.

Il Salone non è solo una vetrina commerciale; è un luogo dove l’arte e il design si intrecciano in modo sinergico. Tra i progetti speciali di quest’anno, spicca “Mother” del regista Robert Wilson, dedicato al capolavoro di Michelangelo, allestito nel Museo della Pietà Rondanini al Castello Sforzesco. Quest’opera è un legame ideale con la Art Week milanese, sottolineando l’importanza della creatività nel contesto urbano.

Ma non finisce qui. Il Salone affida a Paolo Sorrentino, premio Oscar e visionario cinematografico, il compito di dare vita a un’installazione che esplora il tema dell’attesa, quel momento delicato e sincero che scandisce la nostra esistenza. Questa esperienza multisensoriale, accompagnata dalle melodie di Max Casacci, sarà un viaggio emozionale alla scoperta dell’anima umana.

All’interno del Padiglione 13-15, Pierre-Yves Rochon presenterà “Villa Héritage”, un progetto che reinterpreta il concetto di lusso in chiave atemporale. Ispirato alla Venezia di Luchino Visconti e alle note di Gustav Mahler, questa installazione si propone di trasmettere un’idea di interior design che non è vincolo, ma libertà creativa. Ogni stanza diventa un mondo a sé stante, un rifugio che racconta storie di eleganza e raffinatezza.

Il Salone del Mobile.Milano è molto più di un semplice evento fieristico; è un’esperienza che stimola la curiosità, ispira la creatività e promuove un dialogo profondo tra culture e idee. È un percorso di scoperta in cui il passato e il futuro si incontrano per dar vita a nuove forme di espressione artistica e design.

La manifestazione rappresenta l’essenza stessa di Milano: una città pulsante di energia, capace di attrarre talenti e visioni innovative da tutto il mondo. L’edizione 2025 si preannuncia come un’occasione unica per celebrare la diversità, la bellezza e la creatività, invitando tutti a essere parte di un viaggio straordinario attraverso il design e l’arte. Non perdere l’opportunità di immergerti in questo mondo incantevole, dove ogni esposizione è una storia da scoprire, ogni installazione una nuova emozione da vivere. Questo è il Salone del Mobile.Milano: un evento che tocca il cuore e l'anima.

*_©Angelo Antonio Messina