Attacco frontale del principale consigliere del presidente dell'Ucraina, Mikhail Podolyak, al papa e alla sua missione di pacificazione fra Russia e Ucraina.

In un’intervista rilasciata all’emittente ucraina Canale24, come riporta oggi il sito di rassegna internazionale Il Sismografo, Podolyak ha detto: «Non c'è nessun ruolo di mediazione per il Papa, è filo-russo, non è credibile». «Il Vaticano non può avere alcuna missione di mediazione, perché sarebbe una funzione che ingannerebbe l'Ucraina o il sistema giudiziario». «Non riceveremo dal Vaticano valutazioni eque su questa guerra e sul modello di comportamento». Inoltre, ha aggiunto, ma senza fare chiarezza, «bisogna considerare gli investimenti che la Russia sta facendo nella Banca Vaticana. E perché un Paese chiamato Vaticano ha una posizione così strana?»

Certo è, secondo Podolyak, che le dichiarazioni di Francesco sulla "Grande Russia", pur ammettendo che siano state «inconsce», «azzerano la reputazione della Santa Sede» e suppongono «l'assoluto annullamento di qualsiasi missione di mediazione che potrebbe svolgere il Vaticano». (Fonte: Adista.it)