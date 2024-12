Il servizio civile universale del Lazio ha appena registrato una nuova e importante tappa nella sua storia, con l'elezione di Ciro Russo al Consiglio di Rappresentanza dei Giovani. Un risultato straordinario che non solo testimonia il forte impegno di Ciro, ma anche il grande supporto ricevuto dai suoi coetanei. Con ben 129 voti, ha raggiunto un record assoluto, diventando l'eletto con più consensi in Italia, un traguardo che conferma la sua leadership e il grande apprezzamento che ha riscosso tra i giovani del servizio civile.

L'elezione di Ciro Russo rappresenta un passo fondamentale per i giovani che scelgono di dedicarsi al servizio civile, un'opportunità che promuove la cittadinanza attiva, la solidarietà e la crescita personale. Il Consiglio di Rappresentanza, che ha l'obiettivo di rappresentare le istanze e le esigenze dei giovani che partecipano al servizio civile universale, avrà ora una figura di riferimento forte e motivata.

L'entusiasmo di Ciro Russo è palpabile: "Essere eletto con così tanto consenso è un onore e una grande responsabilità. Mi impegnerò al massimo per rappresentare al meglio tutti i giovani del servizio civile del Lazio e d'Italia, ascoltando le loro idee e proponendo iniziative che possano fare la differenza. Questo risultato è il frutto di un lavoro di squadra e del sostegno che ho ricevuto da tanti coetanei, che ringrazio di cuore."

Il record di 129 voti ottenuti non è solo un segno dell'eccezionale impegno di Ciro, ma un dato che lo pone come il giovane più votato a livello nazionale. Questo straordinario risultato gli consente di avere una posizione strategica per influire sulle politiche del servizio civile a livello regionale e nazionale, portando avanti le istanze di tutti i giovani che scelgono di impegnarsi in progetti di valore sociale.

Il Consiglio di Rappresentanza, composto da giovani provenienti da diverse realtà e con esperienze differenti, è il luogo ideale per favorire il dialogo e la collaborazione tra le diverse generazioni di volontari. L'elezione di Ciro Russo rappresenta, quindi, non solo un trionfo personale, ma anche una grande opportunità per il servizio civile in Italia, che potrà contare su una figura competente e appassionata per portare avanti le sfide del futuro.

Concludendo, l'elezione di Ciro Russo al Consiglio di Rappresentanza dei Giovani del Servizio Civile Universale del Lazio è un segno di rinnovamento e speranza per tutti i giovani impegnati in questa importante esperienza di crescita e solidarietà. La sua elezione, infatti, è un chiaro messaggio di partecipazione, unità e voglia di cambiamento lavorando a stretto contatto con le istituzioni per un futuro sempre più inclusivo e responsabile