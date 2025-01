Parlando venerdì durante un incontro con il fondatore dell'Università delle religioni e delle denominazioni (correnti islamiche minoritarie in Iran), Abolhassan Navab, Papa Francesco ha affermato che

"Tutti gli esseri umani sono degni di rispetto e hanno diritti che nessuno dovrebbe violare e libertà che nessuno dovrebbe impedire. Dio ha creato gli esseri umani liberi; ma oggi c'è chi vuole schiavizzare le persone e l'umanità per raggiungere i propri obiettivi".

Così l'agenzia stampa statale IRNA ha riassunto le dichiarazioni di Papa Francesco nell'incontro che ha avuto ieri on il fondatore dell'Università delle religioni e delle confessioni, Abolhassan Navab. Poi il papa ha voluto chiarire i problemi nei rapporti tra il Vaticano e Israele:

"Non abbiamo alcun problema con gli ebrei, il nostro unico problema è con Benjamin Netanyahu, che, ignorando le leggi internazionali e i diritti umani, sta creando crisi nella regione e nel mondo".Nel frattempo, ha affermato che il governo e il popolo iraniano sono sempre pronti a contribuire a diffondere la pace e la giustizia nel mondo e, per raggiungere questo obiettivo, stringono calorosamente la mano a tutti coloro che compiono passi in questa direzione.Apprezzando le coraggiose posizioni di Papa Francesco in difesa del popolo oppresso della Palestina, Navab ha affermato che i leader religiosi hanno dimostrato di stare sempre al fianco del popolo e di essere voce di chi soffre, e che le posizioni intelligenti di Sua santità Papa Francesco a sostegno del popolo oppresso e senza casa della Palestina sono encomiabili".





Fonte: IRNA